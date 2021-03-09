НХЛ. «Миннесота» обыграла «Вегас», «Оттава» уступила «Эдмонтону»

«Миннесота» — «Вегас» 2:0

«Миннесота» прервала 6-матчевую победную серию «Вегаса», выиграв дома 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Российский нападающий Кирилл Капризов результативными действиями не отличился. Голкипер Каапо Кяхкенен оформил первый шатаут в НХЛ, отразив все 26 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вегас» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Фиала — 8 (Раск), 10:51 — 1:0. Бродин — 4 (п.в., Эрикссон Эк, Фолиньо), 59:54 — 2:0Вратари: Кяхкенен — Флери (58:04 — 59:16, 59:25 — 59:54)Штраф: 6-4Броски: 21 (10+5+6) — 26 (5+14+7)

«Миннесота» набрала 29 очков и занимает третье место в Западном дивизионе. У «Вегаса» 33 очка и первая позиция.

«Миннесота» — «Вегас»

«Эдмонтон» — «Оттава» 3:2

«Эдмонтон» дома победил «Оттаву» со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). За «Сенаторз» одну из шайб забросил Евгений Дадонов, которая стала для россиянина восьмой в сезоне и 99-й в карьере. Очко за результативную передачу заработал россиянин Никита Зайцев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Голы: Дадонов — 8 (Шабо, Зайцев), 0:56 — 0:1. Ямамото — 7 (Нерс, Макдэвид), 7:03 — 1:1. Чейссон — 5 (бол., Макдэвид, Коскинен), 26:03 — 2:1. Драйзайтль — 11 (Террис, Бэрри), 34:41 — 3:1. Штютцле — 6 (Шабо, Уайт), 37:57 — 3:2Вратари: Коскинен — Даккорд (57:34)Штраф: 11-23Броски: 37 (12+16+9) — 28 (6+11+11)

«Эдмонтон» набрал 32 очка и занимает второе место в Северном дивизионе. У «Оттавы» 19 очков и последнее, седьмое место.

«Эдмонтон» — «Оттава»

«Колорадо» — «Аризона» 2:3

«Колорадо» на своем льду уступил «Аризоне» — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1). У «Эвеланш» одну из шайб забросил Валерий Ничушкин, ставшая для него пятой в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Аризона» — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) Голы: Брассар — 4 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 4:54 — 0:1. Чикран — 7 (Келлер, Голигоски), 15:17 — 0:2. Ничушкин — 5 (Кадри, Грэйвс), 29:31 — 1:2. Бураковски — 5 (бол., Жирар, Рантанен), 34:52 — 2:2. Ларссон — 4 (Экман-Ларссон, Кессел), 44:06 — 2:3Вратари: Грубауэр (58:40) — Кемпер (Раанта, 42:20)Штраф: 4-8Броски: 35 (9+10+16) — 14 (4+3+7)

«Аризона» поднялась на пятое место в Западном дивизионе 27 очками, хозяева — четвертые (28 очков).

«Колорадо» — «Аризона»

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ

«Сан-Хосе» в овертайме дома одержал победу над «Сент-Луисом» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). Победу «акулам» принес точный бросок канадского форварда Эвандера Кейна на первой минуте экстра-тайма. У «блюзменов» результативной передачей отметился российский форвард Владимир Тарасенко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Миккола — 1 (Тарасенко, О`Райлли), 4:16 — 0:1. Власик — 1 (Донато, Марло), 27:00 — 1:1. Шенн — 12 (бол., Перрон, О`Райлли), 39:06 — 1:2. Кутюр — 13 (бол., Донато, Балцерс), 47:58 — 2:2. Кейн — 9 (Карлссон), 60:41 — 3:2Вратари: Дубник — ХуссоШтраф: 13-9Броски: 20 (6+5+8+1) — 26 (6+16+4+0)

«Сан-Хосе» продолжает находиться на последнем месте в Западном дивизионе с 21 очком, «Сент-Луис» занимает вторую строчку — 32 очка.

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»

«Ванкувер» — «Монреаль» 2:1 Б

«Ванкувер» в серии буллитов обыграл «Монреаль» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Победу хозяевам принес канадский нападающий Бо Хорват.

НХЛ.Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Монреаль» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Питри — 9 (бол., Татар, Котканиеми), 4:37 — 0:1. Годетт — 3 (Хорват, Хьюз), 59:19 — 1:1Победный буллит: ХорватВратари: Демко (58:39 — 59:19) — ПрайсШтраф: 4-6Броски: 29 (10+6+11+2) — 30 (8+12+9+1)

«Ванкувер» занимает пятое место в Северном дивизионе с 26 очками, соперник — строкой выше (29 очков).

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 6:5 ОТ

«Анахайм» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелесом» — 6:5 ОТ (2:1, 3:2, 0:2, 1:0). Автором победной шайбы стал Адам Хенрик. У «Кингз» хет-трик на свой счет записал Адриан Кемпе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 6:5 ОТ (2:1, 3:2, 0:2, 1:0) Голы: Шаттенкирк — 2 (Лундестрем), 2:45 — 1:0. Кемпе — 7 (Лизотт, Мур), 9:45 — 1:1. Ракелль — 5 (Комтуа, Гетцлаф), 16:46 — 2:1. Браун — 13 (бол., Копитар, Грундстрем), 21:01 — 2:2. Хаттон — 1 (Комтуа, Ракелль), 28:30 — 3:2. Сильферберг — 6 (мен., Хенрик, Ларссон), 34:04 — 4:2. Кемпе — 8 (бол., Копитар, Даути), 36:28 — 4:3. Ракелль — 6 (Комтуа), 38:15 — 5:3. Атанасиу — 5, 41:18 — 5:4. Кемпе — 9 (Даути, Рой), 57:28 — 5:5. Хенрик — 6 (Зеграс, Шаттенкирк), 63:00 — 6:5Вратари: Гибсон — ПетерсенШтраф: 8-2Броски: 25 (5+12+6+2) — 26 (8+8+9+1)

«Анахайм» занимает седьмое место в Западном дивизионе (22 очка), «Лос-Анджелес» — шестое (26 очков).