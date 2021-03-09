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    Снова в Ярославле будет много голов?

    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Локомотив»
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    Сами Лепистё
    В матче 1/4 финала «Запада» «Йокерит» сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет на «Арене-2000» 9 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Финская команда горит в серии — 0:3. В первом матче ситуация была не такой печальной, поскольку «джокеры» играли не хуже соперников и уступили минимально (0:1).

    А во втором поединке случилась реальная катастрофа. Хоккеисты «Йокерита» провалились в обороне и получили в свою сетку 5 безответных шайб (0:5).

    Третий матч «шуты» также вынуждены были проводить в Ярославле. Возможно, это стало причиной очередной неудачи, так как «джокеры» проиграли третий раз (2:3 ОТ).

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    В плей-офф «Йокерит» попал с пятой позиции в зачете Западной конференции. В 60 поединках регулярного чемпионата финская команда набрала 73 балла.

    «Локомотив»

    Ярославцы в турнирной таблице Западной конференции заняли четвертое место. В 60 поединках «регулярки» команда насобирала 83 очка.

    В плей-офф КХЛ «Локомотив» принялся решать свои задачи без промедления. В первой игре «железнодорожники» хлопнули «Йокерит» благодаря шайбе Максима Осипова (1:0).

    Во втором поединке «Локомотив» смотрелся намного интереснее. Ребята Андрея Скабелки ударили в створ ворот финской команды 34 раза, а 14.71% попыток превратились в голы (5:0).

    Третий матч прошел более напряженно. «Локомотив» вел в счете, затем позволил «шутам» восстановить равенство. И только в овертайме Теэму Пулккинен стрельнул решающим голом (3:2 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 4.16, а на победу «Локомотива» — 2.00.

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    «Локомотив» сейчас беспощаден к сопернику. «Йокерит» летит в серии, сдавая ее без особого сопротивления.

    В грядущем поединке ошибки «шутов» приравниваются к вылету из плей-офф, поэтому обе команды будут рубиться в открытый хоккей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.83.

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