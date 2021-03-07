В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 7 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Далласский клуб застрял на последнем месте в таблице Центрального дивизиона. Сейчас он имеет 16 очков, которые были заработаны в 18 встречах «регулярки».

В 11 последних поединках «Даллас» сумел одержать всего 1 победу. Она была зафиксирована 25 февраля. На чужом льду «шерифам» удалось разгромить «Флориду» (3:0).

Но после встречи с «котами» проблемы техасцев вновь вылезли наружу. В четырех следующих матчах команда Рика Боунесса осталась без набранных очков.

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Проиграл «Даллас» той же «Флориде» (2:3), после чего пару раз он оказался слабее «Тампы-Бэй» (0:5; 0:2). А в последней встрече «звезды» уступили «Коламбусу» (2:3).

«Коламбус»

Ребята из Колумбуса провели в регулярном первенстве 25 матчей и набрали за все это время 25 очков. В зачете Центрального дивизиона команда занимает пятую позицию.

У «Коламбуса» недавно была печальная серия из пяти поединков без побед. Стартовала она с домашней игры против «Нэшвилла» (2:4).

Затем подопечные Джона Тортореллаа дважды сдались «Чикаго» (5:6 Б; 0:2) и проиграли пару матчей тому же «Нэшвиллу», но теперь на выезде (1:2; 1:3).

Позже «Коламбус» зарубился с «Детройтом». Во встрече с аутсайдером дивизиона «мундиры» добыли крупную победу (4:1), после чего в «Американ Эйрлайнс Центре» гости хлопнули «Даллас» (3:2).

Прогноз

Победа «Далласа» в этой встрече оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Коламбуса» — 2.94.

Техасский клуб провел значительно меньше матчей, чем остальные в дивизионе. Забили «шерифы» всего 48 голов. Пока это самый унылый показатель в таблице.

Играть с «Коламбусом», который выпутался из полосы неудач, но пропустил 80 голов, будет сложно. Забросить хотя бы несколько шайб хозяевам не удастся. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» меньше 3 за 1.64.