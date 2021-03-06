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    НХЛ. «Бостон» разгромил «Вашингтон», «Тампа» по буллитам проиграла «Чикаго»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 марта

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    «Бостон» — «Вашингтон»
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    «Бостон» — «Вашингтон»

    «Бостон» — «Вашингтон» 5:1

    «Бостон» на своем льду разгромил «Вашингтон» со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). Нападающий Евгений Кузнецов закончил матч с показателем полезности «-2», а капитан Александр Овечкин — «-4». Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов на 36-й минуте заменил Витека Ванечека, пропустившего на тот момент четыре гола.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
    Голы: Маршан — 11 (Бержерон, Макэвой), 14:21 — 1:0. Фредерик — 3 (Макэвой, Смит), 26:43 — 2:0. Бержерон — 9 (Пастрняк, Маршан), 29:01 — 3:0. Маршан — 12 (Грызлик), 34:58 — 4:0. Ритчи — 8 (Крейчи, Дебраск), 41:05 — 5:0. Врана — 8 (Бэкстрем, Оши), 53:36 — 5:1Вратари: Галак — Ванечек (Самсонов, 35:45)Штраф: 26-14Броски: 25 (8+10+7) — 32 (12+8+12)

    «Вашингтон» идет на втором месте в Восточном дивизионе, а «Бостон» — на третьем.

    «Бостон» — «Вашингтон»

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 4:3 Б

    «Тампа» без Андрея Василевского в серии буллитов уступила «Чикаго» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1). Автором победной и единственной в серии буллитов шайбы стал Филипп Курашев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Чирелли — 7 (Пойнт, Палат), 2:51 — 0:1. Киллорн — 5 (бол., Хедман, Палат), 10:27 — 0:2. Дебринкэт — 13 (бол., Боквист, Кейн), 12:57 — 1:2. Дебринкэт — 14 (Кейн), 27:18 — 2:2. Макдона — 2 (Киллорн, Джонсон), 43:20 — 2:3. Кубалик — 9 (Кит, Боквист), 46:00 — 3:3Победный буллит: КурашевВратари: Суббан — МакиленниШтраф: 12-10Броски: 27 (10+5+8+4) — 42 (11+11+15+5)

    «Тампа» с 34 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 31 очком — на четвертой строчке.

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй»

    «Колорадо» — «Анахайм» 3:2 ОТ

    «Колорадо» по итогам дополнительного времени одержал победу над «Анахаймом» со счетом 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Хенрик — 5 (Ракелль), 19:50 — 0:1. Сильферберг — 5, 22:22 — 0:2. Ничушкин — 3 (Донской, Саад), 34:46 — 1:2. Саад — 7 (Джост, Ринуф), 37:23 — 2:2. Ничушкин — 4 (Тэйвз, Саад), 62:45 — 3:2Вратари: Грубауэр — ГибсонШтраф: 4-6Броски: 34 (10+13+9+2) — 28 (9+9+9+1)

    Для «Анахайма» это поражение стало девятым кряду, «Колорадо» выиграл вторую игру подряд.

    «Колорадо» — «Анахайм»

    «Аризона» — «Миннесота» 1:5

    Две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» на выезде разгромить «Аризону» со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
    Голы: Зуккарелло — 4 (Капризов), 4:27 — 0:1. Хант — 1 (Гринуэй, Фолиньо), 13:18 — 0:2. Бьюгстад — 4 (Капризов, Зуккарелло), 14:27 — 0:3. Гринуэй — 4 (Фолиньо, Бродин), 25:08 — 0:4. Келлер — 8 (Истерли, Яльмарссон), 44:59 — 1:4. Фиала — 7, 58:46 — 1:5Вратари: Раанта — КяхкененШтраф: 8-6Броски: 25 (6+12+7) — 27 (9+9+9)

    «Аризона» занимает шестое место в Западном дивизионе, «Миннесота» — четвертая.

    «Аризона» — «Миннесота»

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 2:3 ОТ

    «Сент-Луис» обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). В составе «Кингз» отличились Джефф Картер и Дастин Браун, гости ответили дублем Дэвида Перрона, который забросил вторую шайбу на 60-й минуте встречи, и голом Майка Хофманна, забившего в экстра-тайме.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Перрон — 8 (бол., О`Райлли, Шенн), 2:08 — 0:1. Картер — 5 (Атанасиу, Бьернфот), 36:41 — 1:1. Браун — 12 (бол., Копитар), 40:37 — 2:1. Перрон — 9 (О`Райлли, Хоффман), 59:16 — 2:2. Хоффман — 7 (Крюг, О`Райлли), 61:30 — 2:3Вратари: Петерсен — Хуссо (57:40 — 59:16)Штраф: 6-8Броски: 30 (12+8+10+0) — 22 (6+5+10+1)

    «Сент-Луис» с 30 очками расположился на первом месте в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 23 очками — на пятой строчке.

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»

    «Сан-Хосе» — «Вегас» 4:5 ОТ

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