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    «Каролина» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 5 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Детройт»
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    Винсент Трочек
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «PNC-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.10
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Хоккейный клуб из города Роли находится на втором месте в рейтинге Центрального дивизиона. В 22-х матчах регулярного сезона он добыл 31 очко.

    Совсем недавно календарь НХЛ свел «Каролину» и «Тампу» четыре раза подряд. Первый поединок, состоявшийся на «PNC-Арене» хозяева провели уверенно (4:0).

    А во второй домашней игре команда Рода Бриндамора уступила «молниям» (2:4). Поражениями для «Кейнс» завершились и две гостевые встречи с «Тампой» (0:3; 1:3).

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    После матчей с обладателями Кубка Стэнли «Каролина» пару раз хлопнула «Флориду» (4:3 Б; 3:2 ОТ). А в своем последнем поединке «Кейнс» разобрались с «Нэшвиллом» (4:2).

    «Детройт»

    Коллектив из Детройта сумел подняться на седьмое место в рейтинге Центрального дивизиона. Сейчас он имеет 16 зачетных баллов, добытых в 25 поединках.

    В нынешнем сезоне регулярного чемпионата «Детройт» одержал всего шесть побед, 5 из которых были оформлены в основное время.

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    • А 26 и 28 февраля «крылья» выиграли две встречи кряду, что случилось с командой впервые в новом розыгрыше НХЛ. В этот период «Ред Уингз» хлопнули «Нэшвилл» (5:2) и «Чикаго» (5:3).

    Но после успешных двух встреч «Детройт» снова начал проигрывать крупно. Команда Джеффа Блашилла была разгромлена «Чикаго» (2:7) и «Коламбусом» (1:4).

    Прогноз

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 5.22, а на победу «Детройта» — 5.03.

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    Как оказалось, «Детройт», проигрывающий матч за матчем, может удивить. В последних шести поединках «крылышки» добыли 3 победы.

    Но в следующем поединке «Ред Уингз» сойдутся в дуэли с одним из лидеров дивизиона, который не позволит себе остаться без очков в подобном противостоянии. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.60.

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