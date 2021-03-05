В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «PNC-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Хоккейный клуб из города Роли находится на втором месте в рейтинге Центрального дивизиона. В 22-х матчах регулярного сезона он добыл 31 очко.

Совсем недавно календарь НХЛ свел «Каролину» и «Тампу» четыре раза подряд. Первый поединок, состоявшийся на «PNC-Арене» хозяева провели уверенно (4:0).

А во второй домашней игре команда Рода Бриндамора уступила «молниям» (2:4). Поражениями для «Кейнс» завершились и две гостевые встречи с «Тампой» (0:3; 1:3).

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После матчей с обладателями Кубка Стэнли «Каролина» пару раз хлопнула «Флориду» (4:3 Б; 3:2 ОТ). А в своем последнем поединке «Кейнс» разобрались с «Нэшвиллом» (4:2).

«Детройт»

Коллектив из Детройта сумел подняться на седьмое место в рейтинге Центрального дивизиона. Сейчас он имеет 16 зачетных баллов, добытых в 25 поединках.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата «Детройт» одержал всего шесть побед, 5 из которых были оформлены в основное время.

А 26 и 28 февраля «крылья» выиграли две встречи кряду, что случилось с командой впервые в новом розыгрыше НХЛ. В этот период «Ред Уингз» хлопнули «Нэшвилл» (5:2) и «Чикаго» (5:3).

Но после успешных двух встреч «Детройт» снова начал проигрывать крупно. Команда Джеффа Блашилла была разгромлена «Чикаго» (2:7) и «Коламбусом» (1:4).

Прогноз

На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 5.22, а на победу «Детройта» — 5.03.

Как оказалось, «Детройт», проигрывающий матч за матчем, может удивить. В последних шести поединках «крылышки» добыли 3 победы.

Но в следующем поединке «Ред Уингз» сойдутся в дуэли с одним из лидеров дивизиона, который не позволит себе остаться без очков в подобном противостоянии. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.60.