НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону»

«Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд

«Бостон» — «Вашингтон» 1:2 Б

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Российский нападающий нанес 5 бросков в створ, применил 6 силовых приемов и получил 4 минуты штрафа. В 18 матчах сезона на счету Овечкина 17 (7+10) очков.

«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд впервые в сезоне и лидирует в Восточном дивизионе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Пастрняк — 10 (Маршан), 41:19 — 1:0. Эллер — 5 (Паник, Дженсен), 46:14 — 1:1Победный буллит: ВранаВратари: Раск — ВанечекШтраф: 6 — 6Броски: 19 (2+7+9+1) — 28 (7+4+12+5)

Бостон — Вашингтон. Обзор матча

«Эдмонтон» — «Торонто» 1:6

«Эдмонтон» проиграл 3 матча подряд впервые в сезоне. Все три — «Торонто», общий счет — 1:13.

В этом матче одну из шести шайб в ворота «Эдмонтона» забросил российский нападающий Илья Михеев. Всего в 24 матчах сезона на его счету 7 (3+4) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Торонто» — 1:6 (0:1, 1:4, 0:1) Голы: Веси — 3 (Бойд, Спецца), 9:03 — 0:1. Веси — 4 (Спецца, Бойд), 22:57 — 0:2. Таварес — 7 (бол., Торнтон, Марнер), 24:44 — 0:3. Михеев — 3 (Хаймэн, Энгвалль), 27:02 — 0:4. Нюджент-Хопкинс — 10 (Драйзайтль, Расселл), 33:46 — 1:4. Нюландер — 10 (Таварес, Райлли), 38:22 — 1:5. Хаймэн — 7 (бол., Спецца, Броди), 50:33 — 1:6Вратари: Смит — АндерсенШтраф: 10 — 0Броски: 27 (9+9+9) — 32 (10+11+11)

Эдмонтон — Торонто. Обзор матча

«Анахайм» — «Сент-Луис» 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Сундквист — 4 (бол., Перрон, Крюг), 14:45 — 0:1. Шенн — 11 (бол., Крюг, Сундквист), 30:02 — 0:2. Комтуа — 9 (Терри, Гетцлаф), 34:13 — 1:2. Сэнфорд — 7 (бол., Кайру, Хоффман), 53:08 — 1:3. Ракелль — 3 (Зеграс, Фаулер), 59:51 — 2:3Вратари: Гибсон (56:58) — БиннингтонШтраф: 6 — 6Броски: 29 (6+13+10) — 21 (6+7+8)

Анахайм — Сент-Луис. Обзор матча

«Вегас» — «Миннесота» 5:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Миннесота» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Голы: Так — 9 (Гласс, Хэг), 2:03 — 1:0. Маршессо — 7 (Так, Карлссон), 25:03 — 2:0. Фолиньо — 7 (Коул, Соуси), 29:58 — 2:1. Стоун — 5 (Стивенсон), 51:08 — 3:1. Стивенсон — 6 (Стоун, Пачиоретти), 56:38 — 4:1. Карлссон — 6 (п.в., Хэг), 57:41 — 5:1Вратари: Флери — Тэлбот (56:53 — 57:41)Штраф: 8 — 6Броски: 28 (12+8+8) — 37 (10+7+20)

Вегас — Миннесота. Обзор матча

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Аризона» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Голы: Келлер — 7 (бол., Истерли, Экман-Ларссон), 29:26 — 0:1. Даути — 6 (бол., Кемпе, Копитар), 30:59 — 1:1. Н. Шмальц — 7 (бол., Гарлэнд, Чикран), 32:40 — 1:2. Ларссон — 3, 32:53 — 1:3. Виларди — 6 (Андерсон, Атанасиу), 53:47 — 2:3Вратари: Куик (59:02) — РаантаШтраф: 6 — 8Броски: 42 (11+13+18) — 23 (7+12+4)

Лос-Анджелес — Аризона. Обзор матча

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 0:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) Голы: Рантанен — 9 (Маккиннон, Ландескуг), 34:24 — 0:1. Жирар — 4 (Рантанен, Ландескуг), 45:29 — 0:2. Ландескуг — 6 (бол., Кадри, Рантанен), 48:23 — 0:3. Рантанен — 10 (Кадри, Ландескуг), 54:34 — 0:4Вратари: Джонс — ГрубауэрШтраф: 14 — 6Броски: 26 (9+7+10) — 38 (10+10+18)