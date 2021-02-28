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    В Нью-Йорке встреча снова получится результативной

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Питтсбург»
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    «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    После 19 матчей, проведенных в текущем сезоне «регулярки», нью-йоркский клуб имеет в своем резерве 23 балла и находится на третьем месте в Восточном дивизионе.

    Самый длинный победный отрезок «Айлендерс» состоял из трех поединков. В одной из встреч «Айлс» 14 февраля в «Нассау Колизеум» обыграли «Бостон» (4:2).

    Позже команда Барри Троца пару раз хлопнула «Баффало» (3:1; 3:0). А затем были поединки с «Питтсбургом», в которых «островитяне» дважды оказались слабее (1:4; 2:3).

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    После потерь баллов в матчах с «пингвинами» «Айлендерс» дома победили «Баффало» (3:2) и прошлись катком по «Бостону» (7:2).

    «Питтсбург»

    Коллектив из Питтсбурга все еще пятый в зачете Восточного дивизиона. В 18 играх регулярного чемпионата ему удалось насобирать 21 очко.

    Последний выезд в Нью-Йорк завершился для «Питтсбурга» успешно. В дуэли с «Айлендерс» гости тогда были сильнее (4:3 Б). Единственный буллит реализовал Кросби.

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    • После той встречи прошло еще 6 матчей, в 4-х из них «Пенс» победили. Разбили ребята Майка Салливана «Вашингтон» 14 февраля (6:3), а затем они и сами уступили «Кэпс» (1:3).

    Далее «Питтсбург» пару раз дома хлопнул «Айлендерс» (4:1; 3:2). А в крайних матчах «пингвины» взяли верх над «Вашингтоном» (3:2 ОТ) и крупно влетели столичной команде (2:5).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.42, а на победу «Питтсбурга» — 2.76.

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    В четырех очных поединках в этом сезоне команды забрасывали друг другу суммарно 5+ шайб. Дома «Айлс» стараются играть открыто. В 5 встречах из 6 в родных стенах было забито 5+ голов.

    Поэтому от очередного матча в Нью-Йорке можно ждать нормальной результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.62.

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    Прогноз и ставка на матч «Айлендерс» — «Питтсбург» 28.02.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.62.
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