«Айлендерс»
После 19 матчей, проведенных в текущем сезоне «регулярки», нью-йоркский клуб имеет в своем резерве 23 балла и находится на третьем месте в Восточном дивизионе.
Самый длинный победный отрезок «Айлендерс» состоял из трех поединков. В одной из встреч «Айлс» 14 февраля в «Нассау Колизеум» обыграли «Бостон» (4:2).
Позже команда Барри Троца пару раз хлопнула «Баффало» (3:1; 3:0). А затем были поединки с «Питтсбургом», в которых «островитяне» дважды оказались слабее (1:4; 2:3).
После потерь баллов в матчах с «пингвинами» «Айлендерс» дома победили «Баффало» (3:2) и прошлись катком по «Бостону» (7:2).
«Питтсбург»
Коллектив из Питтсбурга все еще пятый в зачете Восточного дивизиона. В 18 играх регулярного чемпионата ему удалось насобирать 21 очко.
Последний выезд в Нью-Йорк завершился для «Питтсбурга» успешно. В дуэли с «Айлендерс» гости тогда были сильнее (4:3 Б). Единственный буллит реализовал Кросби.
После той встречи прошло еще 6 матчей, в 4-х из них «Пенс» победили. Разбили ребята Майка Салливана «Вашингтон» 14 февраля (6:3), а затем они и сами уступили «Кэпс» (1:3).
Далее «Питтсбург» пару раз дома хлопнул «Айлендерс» (4:1; 3:2). А в крайних матчах «пингвины» взяли верх над «Вашингтоном» (3:2 ОТ) и крупно влетели столичной команде (2:5).
Прогноз
На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.42, а на победу «Питтсбурга» — 2.76.
В четырех очных поединках в этом сезоне команды забрасывали друг другу суммарно 5+ шайб. Дома «Айлс» стараются играть открыто. В 5 встречах из 6 в родных стенах было забито 5+ голов.
Поэтому от очередного матча в Нью-Йорке можно ждать нормальной результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.62.