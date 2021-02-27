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    НХЛ. Шайбы Капризова и Бучневича, «Колорадо» обыграл «Аризону»

    27 февраля в регулярном чемпионате НХЛ состоялось три поединка

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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

    «Рейнджерс» — «Бостон» 6:2

    «Рейнджерс» на своем льду разгромил «Бостон» со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). Российский нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич отметился голом.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Бостон» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
    Голы: Готье — 2 (Линдгрен), 13:16 — 1:0. Строум — 6 (Крайдер), 22:32 — 2:0. Бержерон — 8 (Пастрняк, Маршан), 24:02 — 2:1. Блэкуэлл — 4 (бол., Фокс, Строум), 38:52 — 3:1. Крайдер — 9 (Строум), 39:04 — 4:1. Бучневич — 5 (Фокс, Линдгрен), 41:45 — 5:1. Бродзински — 1 (Руни, Смит), 43:43 — 6:1. Маршан — 10 (Пастрняк, Зборжил), 47:51 — 6:2Вратари: Георгиев — РаскШтраф: 8-10Броски: 34 (9+15+10) — 33 (6+16+11)

    «Бостон» идет на первом месте в таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» располагается на шестой строчке.

    «Рейнджерс» — «Бостон»

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3:1

    «Миннесота» дома обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Шайбой в составе победителей отметился Кирилл Капризов.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Капризов — 5 (Бродин, Цуккарелло), 12:33 — 1:0. Бьюгстад — 3 (Сутер, Сперджен), 14:31 — 2:0. Эрикссон Эк — 7 (Гринуэй, Фиала), 15:36 — 3:0. Картер — 4 (Атанасиу, Виларди), 57:10 — 3:1Вратари: Тэлбот — Куик (57:32)Штраф: 6-6Броски: 30 (16+6+8) — 28 (7+8+13)

    «Миннесота» одержала пятую победу подряд и идет на втором месте в Западном дивизионе. «Лос-Анджелес» — пятый.

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

    «Аризона» — «Колорадо» 2:3

    «Колорадо» на выезде переиграл «Аризону» со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). Валерий Ничушкин и Илья Любушкин очков не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
    Голы: Рантанен — 8 (бол., Кадри, Маккиннон), 21:43 — 0:1. Бураковски — 4 (Кадри, Рантанен), 46:04 — 0:2. Кадри — 6 (Макар), 51:00 — 0:3. Кессел — 8 (Дворак, Чикран), 58:24 — 1:3. Каджула — 1, 59:07 — 2:3Вратари: Хилл (58:34 — 59:07, 59:27) — МискаШтраф: 13-11Броски: 18 (6+4+8) — 28 (11+9+8)

    «Аризона» идет шестой на Западе, «Колорадо» занимает четвертую позицию.

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