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    Все новости спорта

    «Калгари» одержит победу в Оттаве?

    «Оттава» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч НХЛ 26 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Калгари»
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    Эндрю Мэнджапани
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Калгари». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Оттава»

    Канадский клуб из провинции Онтарио заработал всего 13 баллов в 21 игре регулярного первенства. В зачете Северного дивизиона он находится на последнем месте.

    С 17 января по 12 февраля «Оттава» проиграла 13 матчей из 14, после чего смогла добыть две победы кряду. Сперва «Сенс» одержали верх над «Виннипегом» (2:1).

    А в следующем поединке подопечные Ди Джея Смита были сильнее «Торонто» в дополнительное время (6:5). В паре других матчей с «листочками» «полководцы» уступили (1:2; 3:7).

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    Соперником «Оттавы» в двух последних поединках был «Монреаль». «Сенаторы» добыли победу в овертайме (3:2), а затем хлопнули «Хабс» по буллитам (4:4, 2:0).

    «Калгари»

    Еще один канадский представитель из провинции Альберта имеет 20 очков, добытых в 20 поединках «регулярки». В Северном дивизионе он занимает пятое место.

    Во второй половине февраля результаты «Калгари» нельзя назвать выдающимися. В шести матчах «огоньки» потерпели четыре поражения.

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    • После победы над «Ванкувером» в овертайме 16 числа (4:3) подопечные Джеффа Уорда разгромно уступили «Накс» в следующем поединке (1:5).

    Затем «огоньки» пару раз проиграли «Эдмонтону» (1:2; 1:7). Далее на выезде «Калгари» раскатал «Торонто» (3:0), но уступил «листочкам» в овертайме в их второй встрече (1:2).

    Прогноз

    На победу «Оттавы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.72, а на победу «Калгари» — 2.01.

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    Сейчас у «Калгари» имеются явные игровые проблемы, из-за которых команда на 2 балла отдалилась от четверки лидеров. Учитывая, что у соперников есть матчи в запасе, разрыв может стать больше.

    Перевернуть ситуацию возможно благодаря поединку с явным аутсайдером дивизиона, который в 21 встрече успел пропустить 84 гола. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» за 2.01.

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