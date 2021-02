НХЛ. «Миннесота» разгромила «Колорадо», Капризов набрал два очка, «Даллас» обыграл «Флориду» благодаря шатауту Худобина

Голкипер «Далласа» Антон Худобин помог команде прервать шестиматчевую серию поражений. Российский вратарь сделал 43 сэйва и был признан первой звездой матча.

Третьей звездой матча был назван голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, отразивший все 25 бросков по своим воротам.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 35 из 39 бросков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка в третьем матче подряд. В игре с «Колорадо» российский хоккеист сделал две голевые передачи. Всего в 16 матчах сезона на счету Капризова 15 (4+11) очков.

