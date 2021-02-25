НХЛ. «Миннесота» разгромила «Колорадо», Капризов набрал два очка, «Даллас» обыграл «Флориду» благодаря шатауту Худобина

Кирилл Капризов (слева) сделал две результативные передачи в матче с «Колорадо»

«Флорида» — «Даллас» — 0:3

Голкипер «Далласа» Антон Худобин помог команде прервать шестиматчевую серию поражений. Российский вратарь сделал 43 сэйва и был признан первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Даллас» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Клингберг — 3 (Павелски, Дикинсон), 0:53 — 0:1. Линделл — 2 (Факса, Даулинг), 42:17 — 0:2. Кивиранта — 2 (п.в., Павелски), 56:26 — 0:3Вратари: Дриджер (55:46 — 56:26) — Худобин (0:51 — 0:53)Штраф: 10 — 8Броски: 43 (17+14+12) — 26 (9+11+6)

Флорида — Даллас. Обзор матча

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:0

Третьей звездой матча был назван голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, отразивший все 25 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Колтон — 1 (Хедман, Киллорн), 6:43 — 1:0. Коулман — 4 (бол., Гурд, Марун), 17:27 — 2:0. Гудроу — 4 (п.в., Киллорн), 59:25 — 3:0Вратари: Василевский — Неделькович (56:53 — 59:25)Штраф: 4 — 2Броски: 28 (12+11+5) — 25 (8+8+9)

Тампа-Бэй — Каролина. Обзор матча

«Торонто» — «Калгари» — 2:1 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Манджапане — 7 (Ткачак, Линдхольм), 56:33 — 0:1. Нюландер — 6 (Хаймэн, Мэттьюс), 58:32 — 1:1. Нюландер — 7 (Мэттьюс, Холл), 61:06 — 2:1Вратари: Хатчинсон (57:41 — 58:32) — РиттихШтраф: 6 — 10Броски: 39 (11+15+12+1) — 22 (7+11+3+1)

Торонто — Калгари. Обзор матча

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 4:3

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 35 из 39 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Голы: Густафссон — 1 (Гостисбеер, Жиру), 7:48 — 1:0. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 9:32 — 1:1. Гостисбеер — 1 (бол., Густафссон, Жиру), 15:31 — 2:1. ван Римсдайк — 9 (бол., Фэраби, Кутюрье), 24:05 — 3:1. Крайдер — 7 (бол., Зибанежад, Строум), 28:03 — 3:2. Хэйс — 7 (Жиру, Майерс), 34:37 — 4:2. Крайдер — 8 (Линдгрен, Блэкуэлл), 43:27 — 4:3Вратари: Эллиотт — ШестеркинШтраф: 10 — 16Броски: 39 (15+14+10) — 27 (9+10+8)

Фидадельфия — Рейнджерс. Обзор матча

«Колорадо» — «Миннесота» — 2:6

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка в третьем матче подряд. В игре с «Колорадо» российский хоккеист сделал две голевые передачи. Всего в 16 матчах сезона на счету Капризова 15 (4+11) очков.

«Миннесота» выиграла четыре матча кряду, все — в основное время.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Голы: Цуккарелло — 3 (Капризов, Раск), 9:44 — 0:1. Комфер — 2 (Жирар, Тэйвз), 27:21 — 1:1. Паризе — 3 (Дамба, Фолиньо), 32:31 — 1:2. Фолиньо — 4 (мен., Хартман), 35:11 — 1:3. Кадри — 5 (бол., Рантанен, Макар), 43:00 — 2:3. Хартман — 3 (Капризов, Цуккарелло), 51:56 — 2:4. Штурм — 1 (Бьюгстад, Бонино), 52:59 — 2:5. Штурм — 2 (п.в.), 57:32 — 2:6Вратари: Грубауэр (56:28 — 57:32) — КяхкененШтраф: 4 — 8Броски: 31 (10+10+11) — 25 (11+5+9)

Колорадо — Миннесота

«Аризона» — «Анахайм» — 4:3 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Анахайм» — 4:3 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0) Голы: Комтуа — 8 (Хаканпяя, Фаулер), 19:48 — 0:1. Махура — 1 (Стил), 27:58 — 0:2. Джонс — 3 (бол., Комтуа, Фаулер), 35:46 — 0:3. Питлик — 3 (Экман-Ларссон, Истерли), 50:05 — 1:3. Чикран — 5 (Гарлэнд, Кессел), 51:49 — 2:3. Кессел — 7 (Гарлэнд, Экман-Ларссон), 56:39 — 3:3Победный буллит: ДворакВратари: Кемпер (Хилл, 43:31) — МиллерШтраф: 6 — 6Броски: 28 (10+6+11+1) — 35 (9+11+11+4)

Аризона — Анахайм

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 1:2