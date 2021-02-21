В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Коллектив из Колумбуса успел сыграть в 18 матчах, в ходе которых он заработал 20 очков. А в зачете Центрального дивизиона клуб расположился на пятом месте.

От зоны плей-офф «Коламбус» отстает на 1 балл, но ближайший конкурент имеет несколько поединков в запасе. Сами же «мундиры» пока выступают нестабильно.

В шести недавних встречах «Блю Джекетс» проиграли трижды. В одном из матчей они влетели «Каролине» (5:6), после чего команда Джона Тортореллы взяла у «Кейнс» реванш (3:2).

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Далее «Коламбус» хлопнул «Чикаго» (6:5) и уступил «дроздам» в дополнительное время (2:3). Проиграли «пушки» и «Каролине» 16 февраля (3:7). А через несколько дней «мундиры» раскатали «Нэшвилл» (3:0).

«Нэшвилл»

Хоккейный клуб из Нэшвилла сразился в 16 поединках «регулярки» и заработал 12 очков. В таблице Центрального дивизиона команда занимает седьмую позицию.

Сейчас результаты «Нэшвилла» оставляют желать лучшего. В шести недавних матчах «хищники» потерпели пять поражений. Началась печальная полоса с неудачной игры против «Флориды» (1:2).

В парочке следующих матчей «Смэшвилл» оказался слабее «Тампы-Бэй» (1:4; 1:6). А 12 числа текущего месяца подопечные Джона Хайнса обыграли «Детройт» (3:2).

В другом поединке с «крылышками» «Нэшвилл» пережил очередную потерю (2:4). В последней встрече «Предс» крупно уступили «Коламбусу» (0:3).

Прогноз

Победа «Коламбуса» в предстоящей игре оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Нэшвилла» — 2.82.

«Блю Джекетс», несмотря на свои потери, забивает в каждом матче много. У команды на данный момент одна из лучших атак в Центральном дивизионе.

Печальнее ситуация сейчас у «Нэшвилла». Этот коллектив терпит неудачи и уже успел прилично отстать от плей-офф. В игре с «мундирами» он рискует снова отлететь крупно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Коламбуса» больше 2.5 с коэффициентом 1.67.