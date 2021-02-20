НХЛ. «Флорида» разгромила «Детройт», «Чикаго» проиграл «Каролине»

Состоялись четыре матча регулярки

«Каролина» — «Чикаго» 5:3

«Каролина» прервала победную серию «Чикаго», выиграв на своем льду со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1). Самым результативным игроком этого матча стал форвард победителей Нино Нидеррайтер, набравший три (2+1) очка. Российские игроки Андрей Свечников и Никита Задоров очков в этой встрече не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Чикаго» — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) Голы: Нидеррайтер — 8 (Славин), 15:22 — 1:0. Трочек — 8 (Бин, Нидеррайтер), 24:03 — 2:0. Кейн — 8 (Дебринкэт), 36:39 — 2:1. Митчелл — 2 (Кемпф, Кейн), 39:49 — 2:2. Нечас — 2 (бол., Гардинер, Терявяйнен), 42:28 — 3:2. Нидеррайтер — 9 (бол., Фаст, Нечас), 55:04 — 4:2. Славин — 1 (п.в., Терявяйнен), 56:46 — 5:2. Седерберг — 2 (бол., Кейн, Боквист), 59:09 — 5:3Вратари: Раймер — Ланкинен (39:41 — 39:49, 56:32 — 56:46, 58:38 — 59:09, 59:16)Штраф: 8-8Броски: 38 (7+15+16) — 29 (9+10+10)

«Каролина» с 23 очками идет второй в Центральном дивизионе, «Чикаго» (24 балла) возглавляет эту конференцию.

«Каролина» — «Чикаго»

«Детройт» — «Флорида» 2:7

«Флорида» на выезде разгромила «Детройт» со счетом 7:2 (4:1, 1:0, 2:1). У победителей 3 (1+2) очка набрал Александр Барков, дубль сделал Патрик Хернквист (2+0). Российский голкипер Сергей Бобровский провел матч в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 2:7 (1:4, 0:1, 1:2) Голы: Ламмикко — 2 (Коннолли, Яндл), 6:09 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Веннберг), 7:58 — 0:2. Хернквист — 7 (Яндл, Юбердо), 12:45 — 0:3. Райан — 5 (Фаббри), 14:06 — 1:3. Барков — 6 (Верхэге, Строльман), 15:15 — 1:4. Экблад — 5 (Уигар, Дюклер), 39:38 — 1:5. Филппула — 2 (Фаббри, Ларкин), 42:49 — 2:5. Хернквист — 8 (бол., Барков, Яндл), 45:50 — 2:6. Дюклер — 2 (Барков), 48:56 — 2:7Вратари: Грайсс (Бернье, 20:00) — ДриджерШтраф: 4-8Броски: 32 (9+10+13) — 39 (13+12+14)

«Пантерз» одержали третью победу подряд. «Ред Уингз» потерпели третье поражение кряду.

«Детройт» — «Флорида»

«Калгари» — «Эдмонтон» 1:2

«Эдмонтон» на выезде победил «Калгари» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). У победителей голы забили Ессе Пульюярви и Гаэтан Хас. У проигравших отличился Расмус Андерссон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Пульюярви — 5 (Бэрри, Нерс), 5:41 — 0:1. Хаас — 1 (Нил, Чейссон), 37:55 — 0:2. Андерссон — 3 (Годро, Джиордано), 38:40 — 1:2Вратари: Риттих (58:19) — СмитШтраф: 4-6Броски: 21 (10+6+5) — 25 (8+12+5)

«Эдмонтон» выиграл пятый матч из последних шести. «Калгари» потерпел третье поражение в четырех играх.

«Калгари» — «Эдмонтон»

«Ванкувер» — «Виннипег» 0:2

«Виннипег» в гостях обыграл «Ванкувер» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Виннипег» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Шайфли — 9, 7:25 — 0:1. Эпплтон — 5 (п.в., Пионк), 58:43 — 0:2Вратари: Демко (57:32 — 58:43, 59:07 — 59:18, 59:25) — БроссуаШтраф: 16-16Броски: 29 (9+11+9) — 31 (15+8+8)

«Кэнакс» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Северного дивизиона, «Джетс» идут третьими.