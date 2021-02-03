В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 3 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Коллектив из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, провел в регулярном сезоне восемь матчей, в которых он раздобыл 8 очков. В Западном дивизионе «Кингз» идут пятыми.

В самом начале чемпионата «Лос-Анджелес» не мог победить в трех матчах кряду. Прервать проблемную серию команде удалось 22 января, когда «короли» обыграли «Колорадо» (4:2).

После первой победы в сезоне ребята Тодда Маклеллана дважды встретились с «Сент-Луисом». После поражения в первой игре (2:4) «монархи» сумели дать ответ «нотам» (6:3).

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В двух недавних матчах «Лос-Анджелес» сошелся с «Миннесотой». В одном поединке была победа (2:1), а в другом «Кингз» уступили (3:5).

«Анахайм»

Еще один клуб из штата Калифорния успел сыграть уже в десяти матчах, в которых он заработал 8 очков. В Западном дивизионе «утки» занимают шестое место.

Свою первую победу в сезоне «Анахайм» добыл 19 января, обыграв минимально «Миннесоту» (1:0). А уже в следующем поединке против «дикарей» «Дакс» потерпели поражение (2:3).

Затем коллектив Далласа Экинса уступил «Колорадо» в овертайме (2:3), после чего «кряквы» одержали верх (3:1). Позже «утки» победили «Аризону» (1:0).

После встречи с «Йотис» «Анахайм» проиграл трижды кряду. Уступили ребята Экинса той же «Аризоне» (2:3) и дважды крупно влетели «Сент-Луису» (1:6; 1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.36, а на победу «Анахайма» — 2.82.

Оба клуба из одного штата играют под настроение. Команды могут выдать хороший матч, а затем против того же соперника они теряются.

В трех личных встречах из четырех последних в Лос-Анджелесе хозяева побеждали, забивая минимум 3 гола. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 с коэффициентом 1.78.