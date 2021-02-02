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    НХЛ. Три очка Панарина и волевая победа «Бостона» над «Вашингтоном»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля

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    «Вашингтон» — «Бостон»
    «Вашингтон» — «Бостон»
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    «Рейнджерс» — «Питтсбург» 3:1

    «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду переиграл «Питтсбург» со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

    Главным героем встречи стал российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин, на счету которого гол и две результативные передачи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Зукер — 3 (Руведел, Малкин), 9:05 — 0:1. Руни — 2 (Панарин, Линдгрен), 37:42 — 1:1. Крайдер — 4 (бол., Фокс, Панарин), 51:10 — 2:1. Панарин — 5 (п.в., Стром), 59:59 — 3:1Вратари: Шестеркин (37:19 — 37:42) — Десмит (58:03)Штраф: 17-13Броски: 24 (9+6+9) — 26 (12+5+9)

    «Рейнджерс» с 8 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 11 очками — на четвертой строчке.

    «Рейнджерс» — «Питтсбург»

    «Вашингтон» — «Бостон» 3:5

    «Вашингтон» на своем льду уступил «Бостону» со счетом 3:5 (2:0, 1:1, 0:4).

    При этом к 54-й минуте столичный клуб вел со счетом 3:2. У победителей дубль оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Крэйг Смит, Брэндон Карло и Брэд Маршан. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Бостон» — 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)
    Голы: Хара — 2 (Хэтэуэй, Дауд), 13:26 — 1:0. Спронг — 2 (Врана, Дженсен), 13:37 — 2:0. Карлсон — 4 (бол., Врана), 28:35 — 3:0. Пастрняк — 1 (Маршан, Карло), 32:37 — 3:1. Пастрняк — 2 (Зборжил, Макэвой), 46:08 — 3:2. Смит — 3 (Лозон, Ритчи), 53:07 — 3:3. Карло — 2 (Керали, Вагнер), 57:23 — 3:4. Маршан — 6 (п.в., Крейчи), 58:34 — 3:5Вратари: Ванечек (57:52 — 58:34, 59:18) — ГалакШтраф: 13-13Броски: 26 (15+5+6) — 33 (8+9+16)

    «Вашингтон» с 15 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 14 очками — на третьей строчке.

    «Вашингтон» — «Бостон»

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 5:2

    «Тампа-Бэй» на своем льду выиграла у «Нэшвилла» со счетом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

    В составе победителей дубль оформил Янни Гурд, по голу забили Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отличился голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
    Голы: Палат — 4 (Стэмкос, Рутта), 9:13 — 1:0. Гурд — 2 (Джонсон, Чирелли), 13:59 — 2:0. Пойнт — 3 (Жозеф, Марун), 19:59 — 3:0. Стэмкос — 4 (бол., Хедман, Киллорн), 27:23 — 4:0. Толванен — 1 (Хаула), 42:53 — 4:1. Гранлунд — 3 (Эллис, Йоси), 45:41 — 4:2. Гурд — 3 (п.в., Гудроу), 59:44 — 5:2Вратари: Василевский — Сарос (57:14 — 59:44)Штраф: 6-8Броски: 26 (10+6+10) — 27 (12+10+5)

    «Тампа» с 11 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 8 очками — на седьмой строчке.

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

    «Монреаль» — «Ванкувер» 6:2

    Три очка Джеффа Питри принесли «Монреалю» разгромную победу над «Ванкувером» — 6:2 (3:1, 3:0, 0:1).

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Ванкувер» — 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)
    Голы: Сузуки — 3 (Андерсон, Друэн), 1:00 — 1:0. Лехконен — 2 (мен.), 6:10 — 2:0. Годетт — 2, 8:36 — 2:1. Питри — 3 (Байрон, Лехконен), 16:58 — 3:1. Галлахер — 4 (Сузуки), 27:15 — 4:1. Питри — 4 (Перри, Котканиеми), 28:40 — 5:1. Тоффоли — 7 (бол., Уэбер, Питри), 37:11 — 6:1. Бигл — 1 (Мотт, Эдлер), 51:49 — 6:2Вратари: Прайс — ХолтбиШтраф: 6-6Броски: 40 (10+15+15) — 29 (11+8+10)

    «Монреаль» с 14 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 12 очками — на четвертой строчке.

    «Монреаль» — «Ванкувер»

    «Виннипег» — «Калгари» 3:4 Б

    «Виннипег» проиграл «Калгари» по буллитам — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1).

    В основное время у «Калгари» голы забили Кристофер Танев, Джонни Годро и Эндрю Манджапане. У проигравших дубль оформил Кайл Коннор, еще один гол забил Марк Шайфли. Победный буллит реализовал Джонни Годро.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Калгари» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Коннор — 5 (бол., Шайфли, Уилер), 4:31 — 1:0. Коннор — 6 (бол., Моррисси, Уилер), 13:46 — 2:0. Танев — 1 (Линдхольм), 20:07 — 2:1. Годро — 6 (Вялимяки, Линдхольм), 46:54 — 2:2. Манджапане — 1 (Хэнифин, Ткачак), 53:45 — 2:3. Шайфли — 4 (Пионк, Уилер), 58:10 — 3:3Победный буллит: ГодроВратари: Хеллебайк (57:37 — 58:10) — МаркстремШтраф: 4-8Броски: 28 (8+6+12+2) — 28 (5+8+12+3)

    «Калгари» с 9 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 11 очками — на четвертой строчке.

    «Виннипег» — «Калгари»
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