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    Каким получится выезд для «Нью-Джерси»?

    «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 30 января 2021 года

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    «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз и ставка
    Кайл Палмиери
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 30 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 2.90
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    «Баффало»

    Команда из Буффало за восемь матчей регулярного чемпионата получила 8 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает четвертое место.

    На старте сезона «Баффало» дважды остался без набранных баллов. В двух поединках с «Вашингтоном» «мечи» потерпели поражения (4:6; 1:2).

    Первую же победу в сезоне подопечные Ральфа Крюгера одержали в противостоянии с «Филадельфией» 19 января (6:1). Но затем они получили от «Флайерз» ответку (0:3).

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    В двух других матчах против «Кэпс» «Баффало» проиграл в серии буллитов (3:3, 0:1) и по буллитам победил (3:3, 1:0), а затем «Себс» хлопнули «Рейнджерс» (3:2). Еще в одной встрече с «синерубашечниками» «мечи» уступили в овертайме (2:3).

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка провел семь матчей в новом сезоне, в которых он насобирал 7 очков. В зачете Восточного дивизиона этот клуб идет шестым.

    Старт сезона «Нью-Джерси» встретил дома, сразившись с «Бостоном». В дебютной игре «Девилз» влетели гостям в послематчевых бросках (2:2, 0:1), а затем они хлопнули «Брюинз» в овертайме (2:1).

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    • В своем первом выездном поединке ребята Линди Раффа взяли верх над «Рейнджерс» (4:3). А в двух встречах с «Айлендерс» «Девс» уступили крупно (4:1) и добыли победу (2:0).

    Провальными для «Нью-Джерси» оказались игры с «Филадельфией». Оба раза хозяева в Ньюарке уступили «летчикам» (3:5; 1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.62, а на победу «Нью-Джерси» — 2.94.

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    В «КиБанк Центре» в очной игре сойдутся соседи по таблице Восточного дивизиона. На старте регулярного первенства «Девс» демонстрируют неплохие результаты, в сравнении с минувшим сезоном.

    В гостях ребята Линдиа Раффа могут навязать борьбу «Баффало», который в обороне действует не лучшим образом (24 пропущенных гола). Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» с форой +1.5 за 1.60.

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