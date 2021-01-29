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    На «Хартвалл Арене» «шуты» справятся с «Торпедо»?

    «Йокерит» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 29 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Торпедо
    «Йокерит» — «Торпедо»: прогноз и ставка
    Давид Скленичка
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Января 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Финская команда провела 47 матчей и заработала 57 очков. С такими показателями она находится на пятой строчке в таблице Западной конференции.

    Несмотря на выгодное турнирное положение, «Йокерит» продолжает играть нестабильно. «Шуты» чередуют поражения победными поединками.

    Во второй половине января подопечные Лаури Марьямяки успели победить «Спартак» (3:1), после чего в родных стенах «джокеры» были разгромлены «Барысом» (1:4).

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    Затем в Москве финны хлопнули ЦСКА (3:1), а на «Хартвалл Арене» они крупно влетели «Авангарду» (2:5). В последней встрече клуб из города Хельсинки разобрался с «Сочи» (3:2).

    «Торпедо»

    Нижегородский клуб уже сыграл в 51 матче. Набрав 59 зачетных баллов, он оказался на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Торпедо» на данном этапе сезона также демонстрирует непредсказуемые результаты. В последних пяти поединках «автозаводцы» трижды проиграли.

    На чужих аренах нижегородцы были обыграны «Динамо» Москва (3:5) и «Ак Барсом» (0:2). А затем дома эта команда разнесла «Нефтехимик» (7:1).

    В своем следующем матче «Торпедо» потерпело поражение от «Спартака» в добавочном периоде (2:3). А недавно «автозаводцы» спокойно разобрались с «Динамо» Минск (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается коэффициентом 2.00, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.24, а на победу «Торпедо» — за 3.12.

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    В своих четырех гостевых матчах из пяти последних «Торпедо» проиграло. В двух встречах нижегородцы забивали 2 гола или меньше.

    В пяти недавних играх на «Хартвалл Арене» «автозаводцы» победили только раз. И лишь раз в упомянутом отрезке они забрасывали больше 2 шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 с коэффициентом 1.66.

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