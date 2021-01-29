«Йокерит»
Финская команда провела 47 матчей и заработала 57 очков. С такими показателями она находится на пятой строчке в таблице Западной конференции.
Несмотря на выгодное турнирное положение, «Йокерит» продолжает играть нестабильно. «Шуты» чередуют поражения победными поединками.
Во второй половине января подопечные Лаури Марьямяки успели победить «Спартак» (3:1), после чего в родных стенах «джокеры» были разгромлены «Барысом» (1:4).
Затем в Москве финны хлопнули ЦСКА (3:1), а на «Хартвалл Арене» они крупно влетели «Авангарду» (2:5). В последней встрече клуб из города Хельсинки разобрался с «Сочи» (3:2).
«Торпедо»
Нижегородский клуб уже сыграл в 51 матче. Набрав 59 зачетных баллов, он оказался на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
«Торпедо» на данном этапе сезона также демонстрирует непредсказуемые результаты. В последних пяти поединках «автозаводцы» трижды проиграли.
На чужих аренах нижегородцы были обыграны «Динамо» Москва (3:5) и «Ак Барсом» (0:2). А затем дома эта команда разнесла «Нефтехимик» (7:1).
В своем следующем матче «Торпедо» потерпело поражение от «Спартака» в добавочном периоде (2:3). А недавно «автозаводцы» спокойно разобрались с «Динамо» Минск (3:1).
Прогноз и ставка
Победа «Йокерита» оценивается коэффициентом 2.00, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.24, а на победу «Торпедо» — за 3.12.
В своих четырех гостевых матчах из пяти последних «Торпедо» проиграло. В двух встречах нижегородцы забивали 2 гола или меньше.
В пяти недавних играх на «Хартвалл Арене» «автозаводцы» победили только раз. И лишь раз в упомянутом отрезке они забрасывали больше 2 шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 с коэффициентом 1.66.