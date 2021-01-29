В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финская команда провела 47 матчей и заработала 57 очков. С такими показателями она находится на пятой строчке в таблице Западной конференции.

Несмотря на выгодное турнирное положение, «Йокерит» продолжает играть нестабильно. «Шуты» чередуют поражения победными поединками.

Во второй половине января подопечные Лаури Марьямяки успели победить «Спартак» (3:1), после чего в родных стенах «джокеры» были разгромлены «Барысом» (1:4).

Все прогнозы на хоккей

Затем в Москве финны хлопнули ЦСКА (3:1), а на «Хартвалл Арене» они крупно влетели «Авангарду» (2:5). В последней встрече клуб из города Хельсинки разобрался с «Сочи» (3:2).

«Торпедо»

Нижегородский клуб уже сыграл в 51 матче. Набрав 59 зачетных баллов, он оказался на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Торпедо» на данном этапе сезона также демонстрирует непредсказуемые результаты. В последних пяти поединках «автозаводцы» трижды проиграли.

На чужих аренах нижегородцы были обыграны «Динамо» Москва (3:5) и «Ак Барсом» (0:2). А затем дома эта команда разнесла «Нефтехимик» (7:1).

В своем следующем матче «Торпедо» потерпело поражение от «Спартака» в добавочном периоде (2:3). А недавно «автозаводцы» спокойно разобрались с «Динамо» Минск (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается коэффициентом 2.00, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.24, а на победу «Торпедо» — за 3.12.

В своих четырех гостевых матчах из пяти последних «Торпедо» проиграло. В двух встречах нижегородцы забивали 2 гола или меньше.

В пяти недавних играх на «Хартвалл Арене» «автозаводцы» победили только раз. И лишь раз в упомянутом отрезке они забрасывали больше 2 шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 с коэффициентом 1.66.