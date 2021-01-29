В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Минск-Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусская команда провела 49 матчей в регулярном первенстве, в ходе которых она накопила 57 очков. В зачете Западной конференции она расположилась на шестой позиции.

Сейчас ребята из Белоруссии выступают нестабильно и теряют очки. С 9 по 15 января «Динамо» Минск потерпело поражения от «Динамо» Москва (0:2), «Металлурга» Мг (2:4) и «Автомобилиста» (1:2).

А после трех потерь «зубры» вырвали победу над «Северсталью» по буллитам (1:1, 2:1). Следующий матч закончился для коллектива Крэйга Вудкрофта победой над «Сочи» в овертайме (3:2).

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Затем у себя дома «Динамо» Минск еще раз обыграло «Северсталь» (2:1). В своем последнем матче «зубры» оказались слабее «Торпедо» (1:3).

ЦСКА

Ребята из столицы сыграли в 50 матчах. За все это время «кони» набрали 75 очков, благодаря чему они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

Четыре недавних встречи ЦСКА провел у себя дома. В родных стенах «армейцы» трижды победили и раз остались без баллов.

В одном из недавних матчей в родных стенах подопечные Игоря Никитина затащили армейское дерби, хлопнув СКА (3:1). А затем «кони» взяли верх над «Спартаком» (2:1).

После противостояния с красно-белыми ЦСКА обыграл «Амур» (3:2), а 23 января «армейцы» уступили «Йокериту» (1:3). В своем последнем матче команда Никитина крупно влетела «Динамо» Москва (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в предстоящей встрече букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 5.05, а на победу ЦСКА — 1.48.

Недавняя очная игра этих команд закончилась крупной победой хоккеистов из Минска (4:2). А к грядущей встрече клубы подходят не в лучшей форме.

Коллектив Вудкрофта штормит в разные стороны, а москвичи без особой мотивации не расстраиваются из-за последних поражений. В домашней игре «зубры» могут зацепиться за положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +2 за 1.64.