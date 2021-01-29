ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд» Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы Томас ТухельДебют Тухеля в «Челси». Пять главных выводов
  • 18:35
    • «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника
  • 18:02
    • СМИ: Роналду нарушил карантинные меры
  • 15:33
    • Молодежная сборная России узнала соперников в отборе на Евро-2023
  • 15:06
    • «Салават Юлаев» оформил выход в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Сдержат ли динамовцы натиск ЦСКА?

    «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 29 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на ЦСКА
    «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз и ставка
    Шейн Принс
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Минск-Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Января 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда провела 49 матчей в регулярном первенстве, в ходе которых она накопила 57 очков. В зачете Западной конференции она расположилась на шестой позиции.

    Сейчас ребята из Белоруссии выступают нестабильно и теряют очки. С 9 по 15 января «Динамо» Минск потерпело поражения от «Динамо» Москва (0:2), «Металлурга» Мг (2:4) и «Автомобилиста» (1:2).

    А после трех потерь «зубры» вырвали победу над «Северсталью» по буллитам (1:1, 2:1). Следующий матч закончился для коллектива Крэйга Вудкрофта победой над «Сочи» в овертайме (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем у себя дома «Динамо» Минск еще раз обыграло «Северсталь» (2:1). В своем последнем матче «зубры» оказались слабее «Торпедо» (1:3).

    ЦСКА

    Ребята из столицы сыграли в 50 матчах. За все это время «кони» набрали 75 очков, благодаря чему они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

    Четыре недавних встречи ЦСКА провел у себя дома. В родных стенах «армейцы» трижды победили и раз остались без баллов.

    В одном из недавних матчей в родных стенах подопечные Игоря Никитина затащили армейское дерби, хлопнув СКА (3:1). А затем «кони» взяли верх над «Спартаком» (2:1).

    После противостояния с красно-белыми ЦСКА обыграл «Амур» (3:2), а 23 января «армейцы» уступили «Йокериту» (1:3). В своем последнем матче команда Никитина крупно влетела «Динамо» Москва (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в предстоящей встрече букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 5.05, а на победу ЦСКА — 1.48.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Недавняя очная игра этих команд закончилась крупной победой хоккеистов из Минска (4:2). А к грядущей встрече клубы подходят не в лучшей форме.

    Коллектив Вудкрофта штормит в разные стороны, а москвичи без особой мотивации не расстраиваются из-за последних поражений. В домашней игре «зубры» могут зацепиться за положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +2 за 1.64.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Навалькарнеро — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аякс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Алькояно — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.72
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бенфика — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Баия — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гремио — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021
    «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 29.01.2021 в 19:10. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.64.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры