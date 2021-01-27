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    Вернется ли «Филадельфия» к победам в ближайшем матче?

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч НХЛ 27 января 2021 года

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    «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз и ставка
    Сэмуел Морен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Нью-Джерси»

    Команда из Ньюарка после пяти сыгранных матчей имеет 7 баллов на счету. В таблице Восточного дивизиона она находится на третьей позиции.

    В начале «регулярки» «Нью-Джерси» встретился с «Бостоном». В первом матче «Девс» потерпели поражение в серии буллитов (2:2, 0:1), после чего они смогли взять реванш в овертайме (2:1).

    Затем коллектив Линди Раффа трижды сыграл с нью-йоркскими клубами. Сперва в «Мэдисон Сквер Гарден» «дьяволы» одержали верх над «Рейнджерс» (4:3).

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    После этого «Нью-Джерси» встретился с «Айлендерс» и был разгромлен в гостевом поединке (1:4). А во втором матче с «островитянами» «Девс» дома оказались сильнее (2:0).

    «Филадельфия»

    Клуб из штата Пенсильвания принял участие в шести матчах регулярного первенства. Накопив 7 очков, команда расположилась в топ-5 Восточного дивизиона.

    Старт сезона «Филадельфия» встретила двумя яркими победами. Оба раза «летчики» в «Веллс Фарго Центре» раскатали «Питтсбург» (6:3; 5:2).

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    • После двух удачных дерби с «Пенс» подопечные Алена Виньо сразились с «Баффало». В одном из матчей «Флайерз» крупно проиграли (1:6), а в другом они победили всухую (3:0).

    Следующие встречи «Филадельфия» провела против «Бостона». Оба раза «летчики» уступили. Первая игра закончилась поражением по буллитам (4:4, 0:1), а вторая — погромом в основное время (1:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают 3.19, на ничью — 4.68, а на победу «Филадельфии» — 2.00.

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    Одна из худших команд прошлого сезона на старте новой «регулярки» идет уверенно. «Девс» находятся в тройке лидеров и имеют второй лучший показатель в обороне среди клубов Восточного дивизиона.

    Однако у «Флайерз» хватит силенок, чтобы заработать очки в Ньюарке и подвинуть «Нью-Джерси» в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1.99.

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