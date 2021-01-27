В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 27 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финский клуб из города Хельсинки сыграл в 46 матчах «регулярки» и заработал 55 очков. В таблице Западной конференции он находится на шестом месте.

Последний раз с «Сочи» «Йокерит» встречался 5 января. В «Большом» гости не оставили «леопардам» никаких надежд на победу, разгромив их всухую (5:0).

После той игры «шуты» у себя дома крупно влетели «Спартаку», а затем в Екатеринбурге победили «Автомобилист» (3:2) и уступили «Авто» (0:2). Позже «джокеры» потерпели поражение от «Нефтехимика» в овертайме (2:3).

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Далее ребята Лаури Марьямяки хлопнули «Спартак» (3:1), проиграли «Барысу» (1:4), одержали верх над ЦСКА (3:1) и оказались слабее «Авангарда» (2:5).

«Сочи»

Команда из одноименного города давно идет десятой в Западной конференции без шансов на продвижение вверх. За 50 игр она смогла набрать 34 очка.

После упомянутой встречи с «Йокеритом» (0:5) «Сочи» проиграл еще пять матчей. Сперва в разъездах «леопарды» раздали баллы «Витязю» (2:4), «Северстали» (2:4) и СКА (1:3).

Затем подопечные Евгения Ставровского у себя дома уступили «Витязю» в дополнительное время (1:2) и «Динамо» Минск в овертайме (2:3).

Победить впервые в январе «Сочи» сумел 21 числа, когда в «Большом» спокойно разобрался с «Сибирью» (3:0). А в недавнем матче «леопарды» были разгромлены «Локомотивом» (1:5).

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 1.30, на ничью — за 6.15, а на победу «Сочи» — за 8.10.

Против «Сочи» финский клуб играет удачно. Последние пять личных встреч на «Хартвалл Арене» закончились победами хозяев.

В грядущем поединке мотивированный коллектив Лаури Марьямяки не будет терять баллы в игре с аутсайдером и попытается завладеть инициативной уже на старте. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в первом периоде с коэффициентом 1.86.