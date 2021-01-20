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    Сумеет ли «Рейнджерс» развить свой успех?

    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч НХЛ 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
    К`Андре Милле
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    На старте сезона нью-йоркский клуб из Манхэттена успел потерять очки. Сейчас на счету команды имеется 2 балла, чего хватает для пятой позиции в Восточном дивизионе.

    В двух дебютных встречах новой «регулярки» «Рейнджерс» зарубился с «Айлендерс». В первом матче «синерубашечники» были разгромлены всухую — 0:4.

    Но ребята с Бродвея собрались и ответили «Айлс» более крупной победой — 5:0. В этом матче команда Дэвида Куинна реализовала 15.63% возможностей в атаке (5 из 32 бросков). Пока в битве за Нью-Йорк равенство.

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    По итогам прошлого регулярного чемпионата «Рейнджерс» оказался 11-м в Восточной конференции, а в 1/16 финала Кубка Стэнли команда легко сдала серию «Каролине» (0:3).

    «Нью-Джерси»

    В своих двух встречах на старте регулярного чемпионата команда из Нью-Джерси сумела получить 3 балла, благодаря чему она сейчас в топ-3 Восточного дивизиона.

    Оба раза в дебюте сезона «Нью-Джерси» встретился с «Бостоном». В первом матче «Девс» пришлось дважды отыгрываться, что команда сделала успешно, а затем проиграла по буллитам (2:2, 1:2).

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    • В следующей встрече «Нью-Джерси» сам достаточно долго вел в счете с минимальным преимуществом, но позволил гостям вернуться в игру. Решающим был овертайм, где за секунду до конца Егор Шарангович вырвал победу — 2:1.

    В прошлом регулярном сезоне «Девилз» провели 69 матчей, однако финишировали в Восточной конференции они на 14-м месте, поэтому в плей-офф так и не попали.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.42, а на победу «Нью-Джерси» — 2.95.

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    В очной дуэли сойдутся клубы, которые не жалеют вратарей и забивают друг другу много. В 14 матчах из 15 последних в любом статусе соперники пробивали тотал 5.5. И только раз «Рейнджерс» разгромил «Девс» (4:0).

    Но в пяти недавних играх из семи (включая предсезонку) «Нью-Джерси» победил. Поэтому в родных стенах ребята Куинна постараются подправить статистику последних личных встреч. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче за 1.70.

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