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    НХЛ. Дубли Бучневича и Панарина, шайба и передача Свечникова, победный ассист Капризова

    В регулярном чемпионате НХЛ 17 января прошли девять встреч

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    «Аризона» — «Сан-Хосе» 5:3

    Дубль Фила Кессела принес «Аризоне» победу над «Сан-Хосе» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1).

    Еще по голу в составе победителей забили Барретт Хэйтон и Джейкоб Чичран и Клэйтон Келлер. Гости ответили точными бросками Райана Донато, Тимо Майера и Томаша Гертла. Капитан «Койотс» Оливер Экман-Ларссон оформил ассистентский хет-трик.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Сан-Хосе» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
    Голы: Донато (Майер, Ферраро), 03:34 — 0:1; Кессел (Экман-Ларссон), 12:31 — 1:1; Хэйтон (Гарланд, Шмальц), 14:41 — 2:1; Майер, 15:27 — 2:2; Кессел (Экман-Ларссон, Дворак), 25:13 — 3:2; Чикран (Брассар), 28:56 — 4:2; Келлер (Экман-Ларссон, Брассар), 42:39 — 5:2; Гертл (Майер, Карлссон), 59:09 — 5:3

    Для «Аризоны» это первая победа в сезоне, «Сан-Хосе» потерпел первое поражение.

    «Аризона» — «Сан-Хосе»

    «Детройт» — «Каролина» 4:2

    Гол и передача Андрея Свечникова не спасли «Каролину» от поражения «Детройту» — 2:4 (0:0, 0:1, 2:3).

    В составе победителей дублем отметился Дилан Ларкин. Еще по голу забили Бобби Райан и Робби Фаббри. Российский нападающий Владислав Наместников очков не набрал. У «Харрикейнз» еще отличился Винсент Трочек.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Каролина» — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
    Голы: Райан — 1 (Задина), 22:44 — 1:0. Трочек — 1 (бол., Свечников, Хэмилтон), 40:28 — 1:1. Ларкин — 1 (Манта, Бертуцци), 40:46 — 2:1. Свечников — 2 (Мартинук), 48:56 — 2:2. Фаббри — 1 (Задина, Гронек), 57:18 — 3:2. Ларкин — 2 (п.в., Немет), 58:04 — 4:2Вратари: Бернье — Мразек (57:44 — 58:04, 58:18 — 59:11, 59:14 — 59:56)Штраф: 10-4Броски: 21 (5+9+7) — 31 (10+9+12)

    После этого матча «Каролина» и «Детройт» имеют по два очка и занимают 3-4 места в Центральном дивизионе.

    «Детройт» — «Каролина»

    «Эдмонтон» — «Монреаль» 1:5

    «Эдмонтон» на своем льду уступил «Монреалю» со счетом 1:5 (0:1, 0:3, 1:1). Дублями отметились Джефф Питри и Томаш Татар.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Монреаль2 — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
    Голы: Питри (Судзуки, Уэбер), 6:50 — 0:1; Татар (Дано, Галлахер), 22:19 — 0:2; Питри (Дано), 27:27 — 0:3; Эванс, 29:17 — 0:4; Татар (Галлахер), 49:47 — 0:5; Куккук (Бэрри, Макдэвид), 52:59 — 1:5

    Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов очков не набрал.

    «Эдмонтон» — «Монреаль»

    «Оттава» — «Торонто» 2:3

    «Оттава» дома проиграла «Торонто» со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Самым результативным стал форвард гостей Митч Марнер, забросивший шайбу и сделавший два ассиста.

    НХЛ. Регулярный сезон
    «Оттава» — «Торонто» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Пол (Зайцев, К. Браун), 10:55 — 1:0. Торнтон (Марнер, Броди), 14:17 — 1:1. Марнер (Мэттьюс), 21:10 — 1:2. Мэттьюс (Марнер, Торнтон), 42:42 — 1:3; Тим Штюцле (Шабо, Уайт), 51:44 — 2:3

    В активе защитника «Сенаторз» Никиты Зайцева голевая передача, форвард Евгений Дадонов результативными действиями не отличился.

    «Оттава» — «Торонто»

    «Рейнджерс» — «Айлендерс» 5:0

    Дубли Павла Бучневича и Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

    Еще один гол забил Каапо Какко. Также на счету Бучневича результативная передача. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 23 броска и оформил первый шатаут в сезоне.

    Отметим, что этот матч стал дебютным для вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Бучневич — 1 (Зибанежад), 2:12 — 1:0. Панарин — 1 (Смит), 13:46 — 2:0. Бучневич — 2, 25:57 — 3:0. Какко — 1 (Ди Джузеппе, Хитил), 35:24 — 4:0. Панарин — 2 (бол., Фокс, Бучневич), 55:56 — 5:0Вратари: Георгиев — СорокинШтраф: 8-24Броски: 32 (10+14+8) — 23 (10+7+6)

    После этого матча «Рейнджерс» и «Айлендерс» имеют по два очка и занимают 5-6 места в Восточном дивизионе.

    «Рейнджерс» — «Айлендерс»

    «Нэшвилл» — «Коламбус» 5:2

    «Нэшвилл» на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 5:2 (1:1, 0:0, 4:1).

    В составе победителей по голу забили Рокко Гримальди, Филип Форсбер, Брэд Ричардсон, Люк Канин и Колтон Сиссонс. В составе «Блю Джэкетс» по два очка набрали Александр Тескье и Майко Лель Зотто.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
    Голы: Фолиньо — 1 (Дель Зотто, Тексье), 7:58 — 0:1. Гримальди — 1 (Эллис), 9:44 — 1:1. Форсберг — 2, 41:43 — 2:1. Тексье — 1 (Фоуди, Дель Зотто), 45:47 — 2:2. Ричардсон — 1 (Экхольм), 51:00 — 3:2. Канин — 2 (Казинс, Дюшен), 54:28 — 4:2. Сиссонс — 1 (Арвидссон, Фаббро), 55:22 — 5:2Вратари: Сарос — МерзликинсШтраф: 4-6Броски: 33 (11+11+11) — 44 (15+13+16)

    После этого матча «Нэшвил» с 4 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» в двух играх не набрал очки.

    «Нэшвилл» — «Коламбус»

    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» 3:4 ОТ

    Голевая передача Кирилла Капризов на Маркуса Юханссона в овертайме помогла «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).

    Также в составе победителей по голу забили Мэтт Дамба, Йоэль Эрикссон Эк и Райан Сутер. У «Кингз» отличились Габриэль Виларди, Блейк Лизотт и Андреас Атанасиу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Дамба — 1 (Гринуэй, Сутер), 0:21 — 0:1. Виларди — 1 (Вагнер, Макдермид), 16:58 — 1:1. Лизотт — 1 (Даути, Картер), 27:02 — 2:1. Атанасиу — 2 (Картер), 30:22 — 3:1. Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй, Патерин), 47:38 — 3:2. Сутер — 1 (Паризе, Бонино), 59:58 — 3:3. Юханссон — 1 (Капризов), 64:49 — 3:4Вратари: Куик — Тэлбот (57:51 — 58:41, 58:52 — 59:58)Штраф: 12-12Броски: 33 (11+13+7+2) — 44 (14+12+15+3)

    После этого матча «Миннесота» с 4 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 2 очками — на седьмой строчке.

    «Лос-Анджелес» — «Миннесота»

    «Вегас» — «Анахайм» 2:1 ОТ

    «Вегас» в овертайме обыграл «Анахайм» — 2:1. Победный гол на счету Макса Комтуа.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Комтуа — 3 (Ларссон, Стил), 27:45 — 0:1. Карлссон — 1 (Маршессо, Стоун), 58:38 — 1:1. Пачоретти — 2 (Стоун), 60:07 — 2:1Вратари: Флери (58:05 — 58:38) — ГибсонШтраф: 4-2Броски: 33 (14+11+7+1) — 22 (6+7+9+0)

    «Калгари» — «Ванкувер» 3:0

    «Калгари» дома разгромил «Ванкувер» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    В составе победителей забивали Шон Монахан, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук. Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Ванкувер» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Монахэн — 1 (бол., Ткачак, Линдхольм), 8:31 — 1:0. Дюбе — 1 (бол., Манджапане, Баклунд), 36:12 — 2:0. Ткачак — 2 (бол., Годро, Андерссон), 55:16 — 3:0Вратари: Маркстрем — ХолтбиШтраф: 8-12Броски: 35 (7+15+13) — 32 (11+10+11)
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