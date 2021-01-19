«Трактор» — «Авангард». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 19 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Трактор Арене» 19 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Челябинский клуб сыграл в 46 матчах регулярного сезона, в ходе которых насобирал 55 очков. В таблице Восточной конференции он идет шестым.

Недавно «Трактор» застрял в полосе без побед, которая тянулась для челябинцев пять матчей. А все началось с поражений от «Куньлуня» (3:4) и «Авангарда» (3:5) в 2020-м году.

В дебютной январской встрече подопечные Анвара Гатиятулина были разбиты «Спартаком» (2:6), после чего «танкисты» влетели «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:3).

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А последнее поражение в серии «Трактор» пережил в игре с «Торпедо» (2:3). В двух следующих матчах «медведи» взяли верх над «Витязем» (2:1) и «Локомотивом» (4:0).

«Авангард»

Омичи за 47 игр в регулярном сезоне получили 62 очка. В зачете Восточной конференции команда находится на втором месте.

Первую победу в январе «Авангард» одержал 5 числа. Тогда в Уфе «ястребы» результативно зарубились с «Салаватом Юлаевым», а затем дожали соперников в овертайме (6:5).

В двух следующих матчах команда Боба Хартли заработала максимум очков. В «Балашихе» омичи обыграли «Северсталь» (4:3) и «Металлург» Мг (4:2).

Но в трех последних встречах «Авангард» только проигрывает, пропуская 3+ шайбы за матч. Соперниками омичей были: «Торпедо» (3:5), «Ак Барс» (1:3) и «Автомобилист» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» в этой встрече оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.35.

У омского клуба что-то сбилось в нападении. В последних трех матчах ребята Хартли забросили всего 5 шайб, три из которых влетели в сетку одной команды.

С такой игрой им будет трудно забить «Трактору» много, учитывая способности хозяев защищаться. На данный момент у них второй лучший показатель в обороне в Восточной конференции. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.68.