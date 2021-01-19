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    Игра в Челябинске будет осторожной?

    «Трактор» — «Авангард». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 19 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Авангард»
    Сергей Калинин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Трактор Арене» 19 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Января 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Трактор»

    Челябинский клуб сыграл в 46 матчах регулярного сезона, в ходе которых насобирал 55 очков. В таблице Восточной конференции он идет шестым.

    Недавно «Трактор» застрял в полосе без побед, которая тянулась для челябинцев пять матчей. А все началось с поражений от «Куньлуня» (3:4) и «Авангарда» (3:5) в 2020-м году.

    В дебютной январской встрече подопечные Анвара Гатиятулина были разбиты «Спартаком» (2:6), после чего «танкисты» влетели «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:3).

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    А последнее поражение в серии «Трактор» пережил в игре с «Торпедо» (2:3). В двух следующих матчах «медведи» взяли верх над «Витязем» (2:1) и «Локомотивом» (4:0).

    «Авангард»

    Омичи за 47 игр в регулярном сезоне получили 62 очка. В зачете Восточной конференции команда находится на втором месте.

    Первую победу в январе «Авангард» одержал 5 числа. Тогда в Уфе «ястребы» результативно зарубились с «Салаватом Юлаевым», а затем дожали соперников в овертайме (6:5).

    В двух следующих матчах команда Боба Хартли заработала максимум очков. В «Балашихе» омичи обыграли «Северсталь» (4:3) и «Металлург» Мг (4:2).

    Но в трех последних встречах «Авангард» только проигрывает, пропуская 3+ шайбы за матч. Соперниками омичей были: «Торпедо» (3:5), «Ак Барс» (1:3) и «Автомобилист» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» в этой встрече оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.35.

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    У омского клуба что-то сбилось в нападении. В последних трех матчах ребята Хартли забросили всего 5 шайб, три из которых влетели в сетку одной команды.

    С такой игрой им будет трудно забить «Трактору» много, учитывая способности хозяев защищаться. На данный момент у них второй лучший показатель в обороне в Восточной конференции. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.68.

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