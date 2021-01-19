«Автомобилист» — СКА. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 19 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Уралец-Арене» 19 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Екатеринбургский клуб в Восточной конференции находится на пятом месте. В 47 играх регулярного сезона он заработал 59 баллов.

В этом месяце «Автомобилист» провел уже 8 матчей, в пяти из которых команда победила. Но с 8 по 10 января екатеринбуржцы успели проиграть в двух встречах.

Поражения «Авто» пережило в противостояниях с «Барысом» (2:3) и «Йокеритом» (2:3). Однако в последних матчах команда Билла Питерса только побеждает.

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Белая полоса началась с реванша во второй дуэли с «Йокеритом» (2:0). А в трех следующих играх «Автомобилист» одержал верх над «Спартаком» (1:0), «Динамо» Минск (2:1) и «Авангардом» (4:1).

СКА

Питерцы в регулярном чемпионате провели 62 встречи, в ходе которых они заработали 62 очка. Сейчас «армейцы» находятся на втором месте в Западной конференции.

Однако с конца прошлого года СКА преимущественно теряет баллы. Все началось с поражения в игре с «Йокеритом» 30 декабря (1:2).

После неудачной встречи на «Хартвалл Арене» подопечные Валерия Брагина уступили «Динамо» Минск в овертайме (3:4), крупно влетели «Локо» (1:4) и оказались слабее ЦСКА в дополнительное время (2:3).

Впервые победить в этом году СКА удалось 12 января. Тогда питерцы спокойно разобрались с «Сочи» (3:1). А 17 числа ребята Брагина снова проиграли армейское дерби ЦСКА (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, на ничью — 3.98, а на победу СКА — 2.23.

Последние результаты СКА оставляют желать лучшего. Команда Брагина не только транжирит баллы, но и мало забивает. В шести недавних матчах «армейцы» в среднем забрасывали 1.8 шайбы за игру.

«Автомобилист» же проводит достойную серию без осечек. В четырех недавних встречах коллектив Питерса пропустил всего 2 гола. Не дадут екатеринбуржцы свободы действий и гостям грядущего матча. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 1.78.