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    «Баффало» не сможет забить «Вашингтону» много?

    «Баффало» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Вашингтон»
    Джек Айкел
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Кибэнк Центре» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Баффало»

    В прошлом сезоне регулярки команда из Буффало, штат Нью-Йорк, успела сыграть в 69 матчах. В этих поединках она набрала 68 очков и заняла 13 место в Восточной конференции.

    Из-за подобных показателей «Баффало» так и не попал в плей-офф. В 69 встречах команда вышла победителем всего 30 раз, в 22 случаях «Себс» вытаскивали игры в основное время.

    В конце прерванного регулярного сезона «мечи» пережили серию из шести поражений. В эти матчах «Баффало» уступил «Колорадо» (2:3), «Вегасу» (2:4), «Аризоне» (2:5), «Виннипегу» (1:3), «Питтсбургу» (2:4) и «Филадельфии» (1:3).

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    В последней игре чемпионата команда под руководством Ральфа Крюгера встретилась как раз с «Вашингтоном». И в родных стенах «Баффало» победил по буллитам (2:2, 2:1).

    «Вашингтон»

    Столичный клуб из округа Колумбия в регулярном чемпионате финишировал третьим в таблице Восточной конференции с 90 очками, добытыми в 69 поединках.

    После возобновления НХЛ «Вашингтон» сыграл в группе «Востока». В трех матчах «Кэпс» уступили «Тампе-Бэй» по буллитам (2:2, 1:2) и «Филадельфии» (1:3). А затем хлопнули «Бостон» (2:1).

    В итоге команда еще под руководством Тодда Рирдена заняла третье место. В плей-офф столичный клуб встретился с «Айлендерс». Противостояние дошло до пяти матчей.

    В четырех играх «Кэпс» были слабее и легко сдали серию соперникам из Нью-Йорка — 1:4. После неудовлетворительного итога сезона Рирден был отправлен в отставку. Теперь командой руководит Питер Лавиолетт.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баффало» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 2.99, на ничью — 4.52, а на победу «Вашингтона» — 2.13.

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    В конце прошлого сезона «Баффало» выглядел бедно в атаке. В последних восьми матчах «Себс» ни разу не забивали больше 2 шайб соперникам разной силы.

    В стартовой игре новой кампании «Кэпс» с Питером Лавиолеттом во главе также не позволят положить в свою сетку много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» меньше 3 с коэффициентом 1.63.

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