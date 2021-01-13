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    Как сыграет «Торпедо» в непростом матче в Балашихе?

    «Авангард» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч КХЛ 13 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Торпедо»
    Кирилл Ураков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на арене «Балашиха» 13 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Авангард»

    Омский клуб по-прежнему никуда не сдвинулся со второго места в турнирной таблице Восточной конференции. После 44 матчей он имеет 62 очка в копилке.

    В последней игре прошлого года «Авангард» неожиданно потерял очки в домашнем противостоянии с «Куньлунем», которое дошло до буллитов (3:3, 1:2).

    Новый год команда Боба Хартли также встретила не очень удачно. В Белоруссии «ястребы» уступили «Динамо» Минск в дополнительное время (4:5). Но в трех последних матчах омичи никому не проигрывают.

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    Пятого января «Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме (6:5), а позже ребята Хартли разобрались с «Северсталью» (4:3) и «Металлургом» Мг (4:2).

    «Торпедо»

    Команда из Нижнего Новгорода провела в регулярке 45 матчей. Во всех своих поединках она набрала 52 балла, благодаря чему в таблице «Востока» занимает шестую позицию.

    Еще недавно «Торпедо» выстрелило в КХЛ четырьмя победами кряду в основное время. Этот отрезок начался с трех домашних матчей в 2020-м году.

    В «Нагорном» «автозаводцы» обыграли «Сочи» (4:1), «Динамо» Рига (3:2) и «Локомотив» (6:5). А в 2021-м команда Дэвида Немировски еще раз разгромила «Сочи» (5:2).

    Но затем «Торпедо» потерпело поражения от «Нефтехимика» по буллитам (0:0, 2:1) и «Металлурга» Мг (3:2). В последнем поединке нижегородцы победили «Трактор» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 4.84, а на победу «Торпедо» — 5.00.

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    В домашней встрече «Авангард», конечно же, будет фаворитом и постарается подтвердить статус сильнейшего, продлив серию без поражений до четырех матчей.

    Однако команда Боба Хартли не лучшим образом играет в защите. В 10 поединках из 11 последних омичи пропускали минимум 2 шайбы. В восьми этих играх в их сетку влетало 3+ гола.

    Забивной коллектив Немировски должен этим пользоваться и решать благоприятно для себя исход встречи в Балашихе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1.5 за 1.80.

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