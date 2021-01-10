«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 10 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 10 января. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В 44 играх регулярного сезона уфимской команде удалось накопить 54 очка, что позволяет ей сейчас занимать четвертую строчку в таблице Восточной конференции.

В четырех домашних матчах из пяти последних «Салават Юлаев» выиграл. В паре таких поединков уфимцы еще в прошлом году хлопнули «Сибирь» (3:1) и разнесли «Динамо» Минск (8:3).

Затем в гостях уфимцы потерпели поражение от «Автомобилиста» (2:3) и снова обыграли «Сибирь» (3:1). А в последнем матче 2020-го «юлаевцы» на своем льду взяли верх над «Магниткой» (4:2).

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В январе команда Томи Ламсы также дважды сыграла в Уфе. В первой встрече хозяева одолели «Авто» в дополнительное время (1:0), а во второй «Салават Юлаев» и сам уступил «Авангарду» в овертайме (5:6).

«Ак Барс»

Казанская команда продолжает с отрывом лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас она имеет 68 очков, добытых в 43 играх регулярки.

Совсем недавно «Ак Барсу» удалось продлить свою победную серию до десяти матчей кряду. А началась она еще 3 декабря, когда «коты» разнесли «Нефтехимик» (6:1). Затем был отрезок из четырех домашних встреч.

В родных стенах коллектив Дмитрия Квартальнова победил «Автомобилист» (2:0), «Металлург» Мг (3:0), «Динамо» Минск (7:1) и «Йокерит» (4:1). Разгромить финнов команде удалось и на «Хартвалл Арене» (4:1).

А после встреч с «шутами» казанцы разбили «Спартак» (3:0) и «Динамо» Москва (7:2). В 2021-м «Ак Барс» продолжил выигрывать. На «Татнефть-Арене» хозяева взяли верх над «Динамо» Москва (2:1) и «Трактором» по буллитам (2:2, 3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.28.

Разумеется, сейчас у казанского клуба нет какой-то серьезной мотивации побеждать в каждой игре. Команда с солидным отрывом лидирует в конференции.

Однако коллектив Квартальнова находится в прекрасной форме и продолжает вытаскивать матчи, увеличивая серию без поражений. Поэтому и встречу в Уфе гости будут способны внести в свой актив. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» в матче за 1.77.