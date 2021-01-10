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    «Ак Барс» продлит серию без поражений?

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 10 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
    Роман Любимов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 10 января. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    В 44 играх регулярного сезона уфимской команде удалось накопить 54 очка, что позволяет ей сейчас занимать четвертую строчку в таблице Восточной конференции.

    В четырех домашних матчах из пяти последних «Салават Юлаев» выиграл. В паре таких поединков уфимцы еще в прошлом году хлопнули «Сибирь» (3:1) и разнесли «Динамо» Минск (8:3).

    Затем в гостях уфимцы потерпели поражение от «Автомобилиста» (2:3) и снова обыграли «Сибирь» (3:1). А в последнем матче 2020-го «юлаевцы» на своем льду взяли верх над «Магниткой» (4:2).

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    В январе команда Томи Ламсы также дважды сыграла в Уфе. В первой встрече хозяева одолели «Авто» в дополнительное время (1:0), а во второй «Салават Юлаев» и сам уступил «Авангарду» в овертайме (5:6).

    «Ак Барс»

    Казанская команда продолжает с отрывом лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас она имеет 68 очков, добытых в 43 играх регулярки.

    Совсем недавно «Ак Барсу» удалось продлить свою победную серию до десяти матчей кряду. А началась она еще 3 декабря, когда «коты» разнесли «Нефтехимик» (6:1). Затем был отрезок из четырех домашних встреч.

    В родных стенах коллектив Дмитрия Квартальнова победил «Автомобилист» (2:0), «Металлург» Мг (3:0), «Динамо» Минск (7:1) и «Йокерит» (4:1). Разгромить финнов команде удалось и на «Хартвалл Арене» (4:1).

    А после встреч с «шутами» казанцы разбили «Спартак» (3:0) и «Динамо» Москва (7:2). В 2021-м «Ак Барс» продолжил выигрывать. На «Татнефть-Арене» хозяева взяли верх над «Динамо» Москва (2:1) и «Трактором» по буллитам (2:2, 3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.28.

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    Разумеется, сейчас у казанского клуба нет какой-то серьезной мотивации побеждать в каждой игре. Команда с солидным отрывом лидирует в конференции.

    Однако коллектив Квартальнова находится в прекрасной форме и продолжает вытаскивать матчи, увеличивая серию без поражений. Поэтому и встречу в Уфе гости будут способны внести в свой актив. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» в матче за 1.77.

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