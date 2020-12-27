Финляндия U20 — Швейцария U20. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии 27 декабря сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Финляндия U20 — Швейцария U20.

Финляндия

В первом матче МЧМ финская сборная заработала 3 очка. На данный момент она возглавляет турнирную таблицу группы A, опережая Словакию по дополнительным показателям.

На старте турнира Финляндия встретилась с Германией. В первом периоде и в начале второго «львята» оформили себе фору в три шайбы. Однако немцы позже сократили разрыв до минимума.

Несмотря на попытки «бундестим» сотворить камбэк, коллектив Антти Пеннанена добил соперников — 5:3. В этой встрече финны нанесли 50 бросков в створ ворот, а реализовать сумели 10% ударов.

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В минувшем розыгрыше МЧМ Финляндия пробилась в плей-офф, после чего встретилась со Швецией в борьбе за третье место и проиграла (2:3).

Швейцария

После первого тура швейцарцы остались без набранных очков. На данный момент эта команда занимает четвертое место в группе A.

Соперником Швейцарии в первой встрече была Словакия. В поединке на «Роджерс Плейс» команда Марко Байера столкнулась с серьезным сопротивлением оппонентов, которые надежно отыграли в защите.

Все 28 бросков в створ ворот Словакия отразила, а сама смогла вколотить одну шайбу. В итоге Швейцария потерпела поражение (0:1), отбив при этом 96.88% ударов противников.

В прошлом розыгрыше МЧМ сборная Швейцарии сумела дойти до четвертьфинала. В первом же раунде на вылет эта команда проиграла России (1:3).

Прогноз и ставка

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.20, а на победу Швейцарии — 7.10.

Швейцарцы в первом матче неприятно удивили своих болельщиков, уступив Словакии. А теперь их ждет соперник посерьезнее.

После хорошего поединка с немцами «львы» намерены развить собственный успех и закрепиться на лидерской позиции в группе. Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с форой -2 за 1.73. 0