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    Сколько шайб влетит в ворота Швейцарии?

    Финляндия U20 — Швейцария U20. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия U20 — Швейцария U20
    Тибо Фаттон
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии 27 декабря сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Финляндия U20 — Швейцария U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа A 27 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    Финляндия

    В первом матче МЧМ финская сборная заработала 3 очка. На данный момент она возглавляет турнирную таблицу группы A, опережая Словакию по дополнительным показателям.

    На старте турнира Финляндия встретилась с Германией. В первом периоде и в начале второго «львята» оформили себе фору в три шайбы. Однако немцы позже сократили разрыв до минимума.

    Несмотря на попытки «бундестим» сотворить камбэк, коллектив Антти Пеннанена добил соперников — 5:3. В этой встрече финны нанесли 50 бросков в створ ворот, а реализовать сумели 10% ударов.

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    В минувшем розыгрыше МЧМ Финляндия пробилась в плей-офф, после чего встретилась со Швецией в борьбе за третье место и проиграла (2:3).

    Швейцария

    После первого тура швейцарцы остались без набранных очков. На данный момент эта команда занимает четвертое место в группе A.

    Соперником Швейцарии в первой встрече была Словакия. В поединке на «Роджерс Плейс» команда Марко Байера столкнулась с серьезным сопротивлением оппонентов, которые надежно отыграли в защите.

    Все 28 бросков в створ ворот Словакия отразила, а сама смогла вколотить одну шайбу. В итоге Швейцария потерпела поражение (0:1), отбив при этом 96.88% ударов противников.

    В прошлом розыгрыше МЧМ сборная Швейцарии сумела дойти до четвертьфинала. В первом же раунде на вылет эта команда проиграла России (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.20, а на победу Швейцарии — 7.10.

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    Швейцарцы в первом матче неприятно удивили своих болельщиков, уступив Словакии. А теперь их ждет соперник посерьезнее.

    После хорошего поединка с немцами «львы» намерены развить собственный успех и закрепиться на лидерской позиции в группе. Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с форой -2 за 1.73. 0

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