Финляндия U20 — Швейцария U20. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2020 года

Финляндия
В первом матче МЧМ финская сборная заработала 3 очка. На данный момент она возглавляет турнирную таблицу группы A, опережая Словакию по дополнительным показателям.
На старте турнира Финляндия встретилась с Германией. В первом периоде и в начале второго «львята» оформили себе фору в три шайбы. Однако немцы позже сократили разрыв до минимума.
Несмотря на попытки «бундестим» сотворить камбэк, коллектив Антти Пеннанена добил соперников — 5:3. В этой встрече финны нанесли 50 бросков в створ ворот, а реализовать сумели 10% ударов.
В минувшем розыгрыше МЧМ Финляндия пробилась в плей-офф, после чего встретилась со Швецией в борьбе за третье место и проиграла (2:3).
Швейцария
После первого тура швейцарцы остались без набранных очков. На данный момент эта команда занимает четвертое место в группе A.
Соперником Швейцарии в первой встрече была Словакия. В поединке на «Роджерс Плейс» команда Марко Байера столкнулась с серьезным сопротивлением оппонентов, которые надежно отыграли в защите.
Все 28 бросков в створ ворот Словакия отразила, а сама смогла вколотить одну шайбу. В итоге Швейцария потерпела поражение (0:1), отбив при этом 96.88% ударов противников.
В прошлом розыгрыше МЧМ сборная Швейцарии сумела дойти до четвертьфинала. В первом же раунде на вылет эта команда проиграла России (1:3).
Прогноз и ставка
На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.20, а на победу Швейцарии — 7.10.
Швейцарцы в первом матче неприятно удивили своих болельщиков, уступив Словакии. А теперь их ждет соперник посерьезнее.
После хорошего поединка с немцами «львы» намерены развить собственный успех и закрепиться на лидерской позиции в группе. Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с форой -2 за 1.73. 0