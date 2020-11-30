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    Порадует ли высокой результативностью встреча в Питере?

    СКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 30 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на СКА — «Йокерит»
    Линден Вей
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Йокерит». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 30 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 30 Ноября 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    СКА

    Представители Санкт-Петербурга занимают вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками в копилке. Разрыв между ЦСКА составляет 8 баллов.

    В первой половине ноября СКА выстрелил серией из четырех побед. В трех гостевых матчах «армейцы» раскатали «Йокерит» (4:1), «Витязь» (8:1) и «Северсталь» (2:0).

    А затем в «Ледовом дворце» хозяева обыграли «Салават Юлаев» в дополнительное время (3:2). Но 18 ноября этот отрезок без поражений обломал «Трактор», которому питерцы уступили минимально (0:1).

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    После матча с челябинским клубом подопечные Валерия Брагина победили «Амур» (4:3), «Барыс» (4:3), «Северсталь» (3:2) и «Салават Юлаев» в серии буллитов (2:2, 2:1).

    «Йокерит»

    Финская команда из города Хельсинки все еще идет восьмой в турнирной таблице Западной конференции. В 24 матчах регулярного сезона «джокеры» заработали 30 очков.

    В начале этого месяца «Йокерит» в Череповце был разгромлен «Северсталью» (2:5), после чего «шуты» в «Большом» одержали верх над «Сочи» в дополнительное время (5:4).

    Затем подопечные Лаури Марьямяки в родных стенах потерпели поражения от СКА (1:4) и «Трактора» (1:3). А после домашних неудач «шуты» разгромили «Локомотив» (4:1), «Сочи» (3:0), и «Динамо» Москва (6:1).

    Однако в двух последних матчах «Йокерит» снова потерял баллы. Сперва в Нижнем Новгороде финны уступили «Торпедо» (2:3), а 28 ноября они оказались слабее «Витязя» по буллитам (3:3, 2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.20, а на победу «Йокерита» — 3.13.

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    Между собой две яркие команды любят играть результативно. В девяти очных матчах из десяти последних соперники забивали 5 или более голов.

    Но в этих девяти поединках игра шла в одну калитку и питерцы в итоге побеждали. Такая неприятная статистика не может не напрягать финнов, которые уже давно хотят взять реванш. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.60. 0

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    СКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 30 ноября 2020 года. Прогноз на СКА — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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