СКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 30 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Йокерит». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 30 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Йокерит».

СКА

Представители Санкт-Петербурга занимают вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками в копилке. Разрыв между ЦСКА составляет 8 баллов.

В первой половине ноября СКА выстрелил серией из четырех побед. В трех гостевых матчах «армейцы» раскатали «Йокерит» (4:1), «Витязь» (8:1) и «Северсталь» (2:0).

А затем в «Ледовом дворце» хозяева обыграли «Салават Юлаев» в дополнительное время (3:2). Но 18 ноября этот отрезок без поражений обломал «Трактор», которому питерцы уступили минимально (0:1).

Все прогнозы на КХЛ

После матча с челябинским клубом подопечные Валерия Брагина победили «Амур» (4:3), «Барыс» (4:3), «Северсталь» (3:2) и «Салават Юлаев» в серии буллитов (2:2, 2:1).

«Йокерит»

Финская команда из города Хельсинки все еще идет восьмой в турнирной таблице Западной конференции. В 24 матчах регулярного сезона «джокеры» заработали 30 очков.

В начале этого месяца «Йокерит» в Череповце был разгромлен «Северсталью» (2:5), после чего «шуты» в «Большом» одержали верх над «Сочи» в дополнительное время (5:4).

Затем подопечные Лаури Марьямяки в родных стенах потерпели поражения от СКА (1:4) и «Трактора» (1:3). А после домашних неудач «шуты» разгромили «Локомотив» (4:1), «Сочи» (3:0), и «Динамо» Москва (6:1).

Однако в двух последних матчах «Йокерит» снова потерял баллы. Сперва в Нижнем Новгороде финны уступили «Торпедо» (2:3), а 28 ноября они оказались слабее «Витязя» по буллитам (3:3, 2:3).

Прогноз и ставка

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.20, а на победу «Йокерита» — 3.13.

Между собой две яркие команды любят играть результативно. В девяти очных матчах из десяти последних соперники забивали 5 или более голов.

Но в этих девяти поединках игра шла в одну калитку и питерцы в итоге побеждали. Такая неприятная статистика не может не напрягать финнов, которые уже давно хотят взять реванш. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.60. 0