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    Прервет ли «Локо» победную серию «Барыса» в Ярославле?

    «Локомотив» — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Барыс»
    Денис Алексеев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Арене-2000» 10 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2020 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Ярославская команда замыкает тройку сильнейших в рейтинге Западной конференции. В 22-х встречах регулярного первенства «железнодорожники» заработали 34 очка.

    Совсем недавно «Локомотив» провел классную серию из девяти матчей без поражений. В пяти этих играх клуб из Ярославля победил в основное время.

    В последних двух поединках данного отрезка подопечные Андрея Скабелки на выезде разгромили «Нефтехимик» (5:1) и «Салават Юлаев» (5:0). Однако 28 октября серия прервалась.

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    В Екатеринбурге «Локо» уступил «Автомобилисту» в дополнительное время (0:1). После этого «железнодорожники» провели два матча на «Арене-2000», в ходе которых они переиграли «Динамо» Москва (3:2) и «Динамо» Минск (4:1).

    «Барыс»

    Команда, представляющая Казахстан, поднялась на седьмую строчку в таблице Восточной конференции. В 19 поединках регулярки она заработала 22 балла.

    После небольшой серии из трех побед в дополнительное время «Барыс» потерпел четыре поражения кряду, одно из которых случилось во встрече с «Йокеритом» в овертайме (4:5).

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    • Затем «снежные барсы» проиграли в основное время. В трех неудачных поединках подопечные Юрия Михайлиса были слабее «Ак Барса» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3).

    Но выбраться из этой полосы неудач «Барысу» удалось 30 октября. Тогда казахстанцы дома разобрались с «Куньлунем» (2:1). В двух следующих играх клуб из Нур-Султана победил «Динамо» Рига (3:0) и «Северсталь» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.40, а на победу «Барыса» — 4.51.

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    В своих последних матчах «Барыс» набрал неплохую форму, но в большинстве случаев он обыгрывал клубы из низов конференций.

    В гостях казахстанцы могут и не справиться с натиском «Локо», который все ближе подбирается к лидеру Запада. Наши прогноз и ставка —победа «Локомотива» с коэффициентом 1.66. 0

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    «Локомотив» — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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