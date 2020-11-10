«Локомотив» — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Арене-2000» 10 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Барыс».

«Локомотив»

Ярославская команда замыкает тройку сильнейших в рейтинге Западной конференции. В 22-х встречах регулярного первенства «железнодорожники» заработали 34 очка.

Совсем недавно «Локомотив» провел классную серию из девяти матчей без поражений. В пяти этих играх клуб из Ярославля победил в основное время.

В последних двух поединках данного отрезка подопечные Андрея Скабелки на выезде разгромили «Нефтехимик» (5:1) и «Салават Юлаев» (5:0). Однако 28 октября серия прервалась.

Все прогнозы на КХЛ

В Екатеринбурге «Локо» уступил «Автомобилисту» в дополнительное время (0:1). После этого «железнодорожники» провели два матча на «Арене-2000», в ходе которых они переиграли «Динамо» Москва (3:2) и «Динамо» Минск (4:1).

«Барыс»

Команда, представляющая Казахстан, поднялась на седьмую строчку в таблице Восточной конференции. В 19 поединках регулярки она заработала 22 балла.

После небольшой серии из трех побед в дополнительное время «Барыс» потерпел четыре поражения кряду, одно из которых случилось во встрече с «Йокеритом» в овертайме (4:5).

Затем «снежные барсы» проиграли в основное время. В трех неудачных поединках подопечные Юрия Михайлиса были слабее «Ак Барса» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3).

Но выбраться из этой полосы неудач «Барысу» удалось 30 октября. Тогда казахстанцы дома разобрались с «Куньлунем» (2:1). В двух следующих играх клуб из Нур-Султана победил «Динамо» Рига (3:0) и «Северсталь» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.40, а на победу «Барыса» — 4.51.

В своих последних матчах «Барыс» набрал неплохую форму, но в большинстве случаев он обыгрывал клубы из низов конференций.

В гостях казахстанцы могут и не справиться с натиском «Локо», который все ближе подбирается к лидеру Запада. Наши прогноз и ставка —победа «Локомотива» с коэффициентом 1.66. 0