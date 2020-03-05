«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 5 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 5 марта на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Филадельфия».

«Вашингтон»

Столичная команда из округа Колумбия вновь лидирует в таблице своего дивизиона. За 65 матчей регулярного чемпионата она сумела набрать 86 баллов.

Однако, в последних поединках «Вашингтон» выглядит уставшим и часто проигрывает. После выездной победы над «Колорадо» (3:2) этот коллектив уступил в четырех встречах.

Подопечные Тодда Рирдена оказались слабее «Аризоны» (1:3), «Вегаса» (2:3), «Монреаля» по итогам дополнительного времени (3:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

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Эти неудачи «Вашингтон» разбавил победами над «Питтсбургом» (5:3) и «Виннипегом» по буллитам (3:3, 3:2). 28 февраля «Кэпс» получили от «Виннипега» достойный ответ (0:3), а 2 марта они одержали верх над «Миннесотой» (4:3).

«Филадельфия»

Команда из штата Пенсильвания также приняла участие в 65 встречах регулярного чемпионата. Набрав 83 очка, она поднялась на вторую позицию в таблице Столичного дивизиона.

На данном этапе сезона «Филадельфия» находится в отличной форме. Команда Алена Виньо никому не уступает в течение шести матчей. А последнее поражение было зафиксировано 15 февраля от «Тампы-Бэй» (3:5).

После потери очков на «Амали Арене» «Хулиганы с Брод-стрит» дома разгромили «Коламбус» (5:1), а затем они переиграли «мундиров» в добавочном периоде (4:3).

В следующих трех встречах «Филадельфия» выиграла дома. На арене «Веллс Фарго Центр» эта команда победила «Виннипег» (4:2), «Сан-Хосе» (4:2) и «Рейнджерс» (5:2). 1 марта представители штата Пенсильвания в Нью-Йорке еще раз взяла верх над «синерубашечниками» (5:3).

Прогноз

Победа «Вашингтона» оценивается в 2,03, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,40, а на победу «Филадельфии» — 3,08

Сейчас «Филадельфия» может спокойно рассчитывать на победу в Вашингтоне, поскольку «Кэпс» пребывают не в важном состоянии. Однако, россыпи голов в матче не будет. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,68. 0