«Сан-Хосе» — «Торонто». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 4 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Торонто». Матч состоится 4 марта на арене «САП Центр». Начало встречи — в 06:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Торонто».

«Сан-Хосе»

За 65 поединков регулярного сезона НХЛ представители штата Калифорния набрали 60 очков, из-за чего они идут лишь шестыми в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

15 и 16 февраля «Сан-Хосе» провел два выездных матча. В них подопечные Боба Бугнера завоевали две победы. Его команда переиграла «Виннипег» (3:2) и «Миннесоту» (2:0).

А после этих выигранных встреч «изумрудные» потерпели пять поражений в основное время. «Рыбы» оказались слабее «Флориды» (3:5), «Нью-Джерси» (1:2), «Рейнджерс» (2:3), «Айлендерс» (1:4) и «Филадельфии» (2:4).

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Отрезок из потерь очков «Сан-Хосе» удалось прервать 28 февраля. Тогда клуб из штата Калифорния в овертайме одержал верх над «Нью-Джерси» (3:2). 1 марта эта команда дома разбила «Питтсбург» (5:0).

«Торонто»

Канадская команда, находящаяся в провинции Онтарио, на данном этапе регулярного чемпионата имеет на своем счету 78 очков, чего пока достаточно для третьего места в таблице Атлантического дивизиона.

Не так давно «Торонто» потерпел два крупных поражения подряд. Сперва «синие бомбардировщики» уступили «Баффало» (2:5), а затем они влетели «Питтсбургу» (2:5).

21 февраля подопечные Шелдона Кифа дома взяли у «Пенс» реванш (4:0), однако, следующая встреча вновь обернулась для «листьев» потерей очков в игре с «Каролиной» (3:6).

С 28 февраля по 1 марта «Торонто» сумел трижды победить, сделав это в основное время. «Кабаны» одержали верх над «Тампой-Бэй» (4:3), «Флоридой» (5:3) и «Ванкувером» (4:2).

Прогноз

На победу «Сан-Хосе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 4,54, а на победу «Торонто» — 2,11.

Канадской команде нельзя транжирить очки, однако, к поединку с «рыбами» она подходит с кадровыми потерями из семи хоккеистов. Поэтому крупного счета в Сан-Хосе не будет. Наш прогноз на матч — тотал меньше 7 с коэффициентом 1,65. 0