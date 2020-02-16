«Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Бостон». Матч состоится 16 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 23:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Бостон».

«Рейнджерс»

Нью-Йоркская команда из Манхэттена в турнирной таблице Столичного дивизиона занимает седьмое место. На счету этого коллектива сейчас имеется 64 балла.

На данном этапе регулярки «Рейнджерс» набрал хорошую форму. В девяти февральских встречах подопечные Дэвида Куинна победили семь раз.

Сперва «синерубашечники» дважды переиграли «Детройт» (4:2; 1:0), а затем они уступили «Далласу» (3:5). Чуть позже клуб из Нью-Йорка одолел «Торонто» (5:3) и оказался слабее «Баффало» (2:3).

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В четырех других поединках «Рейнджерс» разгромил «Лос-Анджелес» (4:1) и «Виннипег» (4:1), разобрался с «Миннесотой» по буллитам (3:3, 2:0) и взял верх над «Коламбусом» (3:1).

«Бостон»

Клуб, базирующийся в штате Массачусетс, на данном этапе регулярки лидирует в таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона с 82 баллами в копилке.

С 22 января по 8 февраля «Бостон» никому не проигрывал в течение шести поединков. Эта серия началась с домашней победы над «Вегасом» (3:2).

В февральских встречах «медведи» одолели «Виннипег» (2:1), разгромили «Миннесоту» (6:1) и «Ванкувер» (4:0), разобрались с «Чикаго» в овертайме (2:1), а также взяли верх над «Аризоной» (4:2).

Но 9 февраля этот отрезок был неожиданно прерван. На выезде черно-золотые потерпели поражение от «Детройта» (1:3). Несколькими днями позже «Бостон» легко справился с «Монреалем» (4:1).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,98, на ничью — 4,44, а на победу «Бостона» — 2,07.

Несмотря на то что мотивированный коллектив Куинна набрал уверенный ход, «Бостон» не даст хозяевам поединка обыграть себя крупно. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Рейнджерс» меньше 3 с коэффициентом 1,63. 0