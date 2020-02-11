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    В Монреале соперники не будут жалеть друг друга

    «Монреаль» — «Аризона». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Монреаль» — «Аризона»
    Ши Уэбер
    В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать «Аризону». Матч состоится 11 февраля на арене «Белл Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Аризона».
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    Хоккей. НХЛ 11 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Монреаль»

    Сейчас канадская команда из провинции Квебек занимает пятое место в зачете Атлантического дивизиона с 61 баллом в запасе. От плей-офф зоны ее отделяют пять пунктов.

    На данном отрезке регулярного чемпионата коллектив Клода Жюльена находится в хорошей форме. В недавних шести матчах «Монреаль» победил пять раз.

    Сперва в гостях «трехцветные» одержали верх над «Баффало» (3:1), после чего они дома разгромили «Флориду» (4:0). А 2 февраля «славные» потерпели поражение от «Коламбуса» (3:4).

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    Затем «Монреаль» в серии послематчевых бросков разобрался с «Нью-Джерси» (4:4, 1:0), а в двух других встречах «Хабс» в дополнительное время одолели «Анахайм» (3:2) и «Торонто» (2:1).

    «Аризона»

    Коллектив из Глендейла находится на пятой позиции в рейтинге Тихоокеанского дивизиона с 61 баллом. А для места в зоне плей-офф ему необходимо отыграть у ближайшего конкурента разницу в 1 пункт.

    Но пока сделать это команде Рика Токкета будет сложно. Его подопечные сейчас очень часто проигрывают. С 17 января по 2 февраля «Аризона» уступила в пяти встречах кряду.

    «Пустынные псы» потерпели поражение от «Ванкувера» (1:3), «Эдмонтона» (3:7), «Анахайма» (2:4), «Лос-Анджелеса» в дополнительное время (2:3) и «Чикаго» по буллитам (2:2, 0:2).

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    Черная полоса была разбавлена домашней победой над «Эдмонтоном» (3:0). Однако, уже в следующих матчах «Аризона» оказалась слабее «Каролины» (3:5) и «Бостона» (2:4).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» в этой встрече оценивается в 2,26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,34, а на победу «Аризоны» — 2,68.

    У обеих команд сейчас имеется турнирная мотивация и проблемы с результатами. Поэтому битва этих коллективов в Канаде будет интересной. Наш прогноз на матч — тотал больше 5 за 1,58. 0

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