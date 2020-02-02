ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Дубль Овечкина и гол Кузнецова, три очка Малкина, шайбы Панарина и Бучневича Федор СмоловШанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол Эдинсон КаваниЗакрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн
  • 11:07
    • Спортивным директором «Динамо» стал бывший ассистент Клоппа
  • 09:20
    • Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года
  • 09:03
    • Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ
  • 01:51
    • «МЮ» арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа»
  • 23:42
    • «Милан» предложил «Локо» 18 миллионов евро за Миранчука, но получил отказ
    Все новости спорта

    Способен ли «Питтсбург» на подвиг в Вашингтоне?

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург»
    Якуб Врана и Том Уилсон
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 2 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург».
    ×
    Хоккей. НХЛ 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 2.65
  • Играть!
    •

    «Вашингтон»

    Команда из округа Колумбия находится на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 75 баллами на счету. Этот коллектив опережает «Питтсбург» на 6 пунктов.

    После неожиданного домашнего поражения от «Нью-Джерси» (1:5) «Вашингтон» сумел провести небольшой победный отрезок из четырех матчей.

    14 января «Кэпс» разобрались «Каролиной» (2:0), а затем подопечные Дэвида Куинна взяли реванш у «Девс» (5:2). Чуть позже столичный клуб одержал верх над «Айлендерс» (6:4) и «Монреалем» (4:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    30 января «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» не справился с «Нэшвиллом» (4:5). А февраль «Кэпс» начали с выездной победы над «Оттавой» (5:3).

    «Питтсбург»

    Сейчас представители штата Пенсильвания находятся на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 69 очками в активе. От первой позиции команда отстает на 6 баллов.

    С 8 по 15 января коллектив Майка Салливана выиграл четыре встречи. В этих матчах «Питтсбург» был сильнее «Вегаса» (4:3), «Колорадо» в овертайме (4:3), «Аризоны» по буллитам (3:3, 2:1) и «Миннесоты» (7:3).

    А 17 числа «Пенс» в гостях крупно уступили «Бостону» (1:4). На следующий день «Пингвинз» в добавочном периоде разобрались с «Детройтом» (2:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    19 января «Питтсбург» взял у «Бостона» реванш (4:3). Затем клуб из Пенсильвании потерпел поражение от «Филадельфии» (0:3), но в следующей встрече команда Салливана в овертайме победила «Флайерз» со счетом 4:3.

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,54, а на победу «Питтсбурга» — 2,66.

    На «Капитал Уан Арене» «Пенс» постараются одолеть принципиального соперника, чтобы немного приблизиться к первой строчке Столичного дивизиона. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» или ничья за 1,69. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Уотфорд — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола
  • Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера
    • 16:08 30/01/2020     Леонид Слуцкий
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 20:48 28/01/2020     «Валенсия» — «Барселона»
  • Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
    • 14:39 26/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2020 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Доминик Тим Теннис Australian Open. Тим вышел в финал, триумф Младенович и Бабош31 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошел второй полуфинал в мужском одиночном разряде, а также состоялся финал в женском парном разряде Вчера в 15:390
  • 11:23
    • Уткин — о Кокорине: Все началось со звонка Миллеру
  • 09:50
    • «Лейкерс» проиграли «Портленду» в первом матче после гибели Коби Брайанта
  • 08:07
    • «Торонто» выиграл десятую игру подряд, «Денвер» прервал победную серию «Милуоки»
    Кике Сетьен Футбол Каталонское обновление. Три трансфера для СетьенаТри потенциальных трансфера «Барселоны», которые могут дать старт эпохе Сетьена 30/01/2020 в 22:200
  • Экспресс дня

  • «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» порадуют результативностью?
  • 2.93
    •
  • 12:27
    • Погба — главная летняя трансферная цель «Ювентуса»
  • 12:09
    • «Рубин» заинтересован в услугах хавбека «Ольборга»
  • 11:55
    • «Милан» досрочно вернул Лаксальта из аренды
    Ковальчук помог «Монреалю» победить Хоккей НХЛ. Два очка Гусева, гол КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января Вчера в 09:150
  • 07:49
    • Стала известна сумма выкупа Смолова
  • 07:35
    • «Герта» — лидер по тратам в зимнее трансферное окно
  • 11:39
    • Сульшер: Фернандеш по стилю игры больше похож на Скоулза, чем на Роналду
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие