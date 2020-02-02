«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 2 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург».

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия находится на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 75 баллами на счету. Этот коллектив опережает «Питтсбург» на 6 пунктов.

После неожиданного домашнего поражения от «Нью-Джерси» (1:5) «Вашингтон» сумел провести небольшой победный отрезок из четырех матчей.

14 января «Кэпс» разобрались «Каролиной» (2:0), а затем подопечные Дэвида Куинна взяли реванш у «Девс» (5:2). Чуть позже столичный клуб одержал верх над «Айлендерс» (6:4) и «Монреалем» (4:2).

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30 января «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» не справился с «Нэшвиллом» (4:5). А февраль «Кэпс» начали с выездной победы над «Оттавой» (5:3).

«Питтсбург»

Сейчас представители штата Пенсильвания находятся на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 69 очками в активе. От первой позиции команда отстает на 6 баллов.

С 8 по 15 января коллектив Майка Салливана выиграл четыре встречи. В этих матчах «Питтсбург» был сильнее «Вегаса» (4:3), «Колорадо» в овертайме (4:3), «Аризоны» по буллитам (3:3, 2:1) и «Миннесоты» (7:3).

А 17 числа «Пенс» в гостях крупно уступили «Бостону» (1:4). На следующий день «Пингвинз» в добавочном периоде разобрались с «Детройтом» (2:1).

19 января «Питтсбург» взял у «Бостона» реванш (4:3). Затем клуб из Пенсильвании потерпел поражение от «Филадельфии» (0:3), но в следующей встрече команда Салливана в овертайме победила «Флайерз» со счетом 4:3.

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,54, а на победу «Питтсбурга» — 2,66.

На «Капитал Уан Арене» «Пенс» постараются одолеть принципиального соперника, чтобы немного приблизиться к первой строчке Столичного дивизиона. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» или ничья за 1,69. 0