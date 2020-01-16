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    Возьмет ли СКА реванш за разгром в Финляндии?

    СКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 16 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Йокерит
    Прогноз на СКА — «Йокерит»
    Наиль Якупов
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Йокерит». Матч состоится 16 января в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Йокерит».

    СКА

    Сейчас команда из Санкт-Петербурга вновь находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В 48 матчах она заработала 67 очков.

    После двух выездных побед 25 и 27 декабря над «Барысом» (6:2) и «Сибирью» (2:0) СКА неожиданно потерпел поражение в дополнительное время от «Северстали» (2:3).

    Новый год для подопечных Алексея Кудашова также начался кошмарно. На «Хартвалл Арене» гости были разбиты «Йокеритом» (0:6). Но затем «армейцы» разобрались с минским «Динамо» (4:1).

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    7 января СКА в очередной раз в сезоне не справился со «Спартаком» (1:3). Чуть позже в овертайме питерцы одолели «Динамо» Москва (2:1) и взяли верх над рижским «Динамо» (3:0).

    «Йокерит»

    В общекомандном зачете Западной конференции представители Финляндии идут четвертыми. В ходе 47 поединков клуб из города Хельсинки заработал 65 баллов.

    В последней встрече 2019 года «Йокерит» на «Хартвалл Арене» без проблем разобрался с «Витязем» (4:1). Январь для коллектива Лаури Марьямяки также стартовал ярко.

    Сперва в родных стенах «джокеры» разгромили СКА (6:0), а затем в Латвии они разнесли «Динамо» Рига (7:0). В следующем матче финны в овертайме одержали верх над «Спартаком» (3:2).

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    10 января «Йокерит» переиграл «Северсталь» (4:1), но на следующий день «стальные» взяли реванш (2:5). В последнем поединке «джокеры» победили «Витязь» (3:2).

    Прогноз

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,99, на ничью — 4,00, а на победу «Йокерита» — 3,30.

    Безусловно, питерцы постараются взять реванш за поражение 3 января, но финны не станут отсиживаться в защите. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,81. 0

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