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    На что рассчитывать «Йокериту» в Подольске?

    «Витязь» — «Йокерит». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч КХЛ 14 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Йокерит
    Прогноз на «Витязь» — «Йокерит»
    Петри Контиола
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 14 января на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 14 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Витязь»

    На данном этапе регулярки представители Подольска занимают седьмую позицию в Западной конференции. В 46 матчах команда добыла 53 балла.

    Минувший год закончился для «Витязя» четырьмя подряд поражениями. Сперва в родных стенах «богатыри» были разгромлены «Барысом» (2:5) и ЦСКА (1:6).

    После этого подопечные Михаила Кравеца еще раз уступили ЦСКА (0:3) и проиграли «Йокериту» (1:4). А 3 и 5 января клуб из Подольска победил «Спартак» (3:2) и «Адмирал» (4:3).

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    Чуть позже «Витязь» на выезде оказался слабее «Динамо» Минск (2:3), но в последней на сегодня встрече «богатыри» разобрались с «Нефтехимиком» (3:2).

    «Йокерит»

    В 46 сыгранных матчах регулярки клуб из города Хельсинки сумел заработать 63 балла. Благодаря этому команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Концовка прошлого года была для «Йокерита» победной. На «Хартвалл Арене» хозяева не оставили никаких шансов «Витязю», разгромив соперников со счетом 4:1.

    В первых поединках января подопечные Лаури Марьямяки также выглядели достойно. В этих встречах «джокеры» переиграли СКА (6:0), «Динамо» Рига (7:0), «Спартак» в овертайме (3:2) и «Северсталь» (4:1).

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    11 января представители Финляндии вновь противостояли «Северстали». На этот раз коллектив Марьямяки получил от «стальных» достойный ответ (2:5).

    Прогноз

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,40, ничья оценивается в 4,30, а победа «Йокерита» — в 1,89.

    Сейчас «джокеры» выступают здорово, а клуб из Подольска пока не радует стабильностью. Наш прогноз на матч — «Йокерит» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,33. 0

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