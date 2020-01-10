«Тампа-Бэй» — «Аризона». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 10 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Аризону». Матч состоится 10 января на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Аризона».

«Тампа-Бэй»

За 42 матча регулярного первенства команда из штата Флорида заработала 54 балла. Благодаря этому она занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Сейчас подопечные Джона Купера находятся в хорошей форме. Его коллектив победил в восьми поединках подряд. Все началось с разгрома «Флориды» на «Амали Арене» (6:1).

Затем «Тампа-Бэй» дома разобралась с «Монреалем» (5:4) и «Детройтом» (2:1). Январь для «молний» начался с четырех выездных матчей.

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В них команда Купера одолела «Баффало» (6:4), «Монреаль» (2:1), «Оттаву» (5:3) и «Каролину» (3:1). В последнем поединке «Тампа-Бэй» в родных стенах разбила «Ванкувер» (9:2).

«Аризона»

На сегодняшний день команда из Глендейла возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. В 45 поединках текущего сезона «псы» завоевали 54 балла.

Концовка прошлого года вышла для подопечных Рика Токкета провальной. В последних трех встречах «Аризона» уступила. В них «Йотис» были слабее «Нэшвилла» (2:3), «Вегаса» (1:4) и «Далласа» (2:4).

Но в январе команда начала играть успешнее. В этом месяце «пустынные псы» пока только побеждают. Первого числа «Аризона» разобралась с «Сент-Луисом» (3:1).

Затем в родных стенах клуб из Глендейла одержал верх над «Анахаймом» (4:2) и «Филадельфией» (6:2). 8 января в гостях «Йотис» оказались сильнее «Флориды» (5:2).

Прогноз

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,50, а на победу «Аризоны» — 3,40.

В грядущем поединке две результативные команды сыграют открыто. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,55. 0