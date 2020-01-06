«Питтсбург» — «Флорида». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 6 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Флориду». Матч состоится 6 января на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 01:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Флорида».

«Питтсбург»

В ходе 41 матча регулярного первенства команда из штата Пенсильвания заработала 55 очков, благодаря чему в турнирной таблице Столичного дивизиона она идет второй.

22 декабря в Канаде «Питтсбург» был разгромлен «Ванкувером» (1:4). Из-за этой осечки прервалась серия без поражений из четырех поединков.

Но после проигрыша подопечные Майка Салливана победили трижды. В этих встречах «Пенс» оказались сильнее «Нэшвилла» два раза (5:2; 6:4) и одолели «Оттаву» (5:2).

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3 января в родных стенах «Питтсбург» принимал «Сан-Хосе». Данный матч дошел до дополнительного времени, в котором «Пингвинз» уступили (2:3). Спустя пару дней клуб из штата Пенсильвания в овертайме взял верх над «Монреалем» (3:2).

«Флорида»

В своем 41 поединке регулярного чемпионата клуб из Санрайза сумел завоевать 47 баллов. Это позволяет команде занимать четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

С 17 по 22 декабря «Флорида» трижды победила. Подопечные Джоэля Кенневилля одолели «Оттаву» (6:1), «Даллас» (7:4) и «Каролину» (4:2). А затем «коты» потерпели поражение от «Тампы-Бэй» (1:6).

После разгрома от «молний» «Флорида» в родных стенах разобралась с «Детройтом» (5:4) и «Монреалем» (6:5).

1 января клуб из Санрайза уступил «Коламбусу» (1:4), а затем он взял верх над «Оттавой» (6:3). 4 числа этого месяца «коты» были сильнее «Баффало» (2:3).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,08, на ничью — 4,30, а на победу «Флориды» — 2,95.

На «PPG Paints-арене» «Пингвинз» сейчас выступают здорово, поэтому у «котов» будет не очень много шансов. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,66. 0