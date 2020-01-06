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    На арене «Балашиха» будет интересный матч

    «Авангард» — «Барыс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 6 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Барыс
    Прогноз на «Авангард» — «Барыс»
    Сергей Широков
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Барыс». Матч состоится 6 января на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 06 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Авангард»

    Приняв участие в 44 встречах регулярного первенства, клуб из Омска заработал 60 баллов. Эти показатели позволяют команде занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

    19 и 21 декабря «Авангард» на арене «Балашиха» победил в двух кряду матчах. Подопечные Боба Хартли одержали верх в противостояниях с «Сибирью» (3:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:1).

    25 декабря «ястребы» в родных стенах потерпели поражение от «Трактора» (1:3). А чуть позже омичи разгромили «Нефтехимик» (6:2).

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    В последнем поединке минувшего года «Авангард» уверенно разобрался с «Трактором» (5:1). 3 января подопечные Боба Хартли одержали верх над «Адмиралом» (4:1).

    «Барыс»

    За 43 поединка регулярного первенства коллектив из Нур-Султана заработал 55 очков. Сейчас представители Казахстана находятся на третьем месте в таблице Восточной конференции.

    С 7 по 20 декабря «Барыс» победил в четырех выездных встречах. Подопечные Андрея Скабелки были сильнее «Сочи» (4:1), «Авангарда» (3:2), «Торпедо» (3:2) и «Витязя» (5:2).

    Но затем казахстанцы потерпели поражения в трех других играх. «Барыс» уступил «Спартаку» (1:3), СКА (2:6) и «Динамо» Москва в дополнительное время (3:4).

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    Чуть позже команда из Нур-Султана одержала верх над «Автомобилистом» (4:2) и «Куньлунем РС» (2:1). 4 января подопечные Андрея Скабелки не справились с «Динамо» Рига (0:1).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,84, на ничью — 4,10, а на победу «Барыса» — 3,75.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,74. 0

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