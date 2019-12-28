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    «Нэшвилл» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 28 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Нэшвилл» — «Питтсбург»
    Сэм Лафферти
    В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 28 декабря на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Питтсбург».

    «Нэшвилл»

    За 36 матчей регулярного первенства клуб из штата Теннесси завоевал 42 очка. Эти показатели позволяют команде занимать 5 строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    В последних встречах «Нэшвилл» демонстрирует неплохие результаты. В недавних семи поединках подопечные Питера Лавиолетта победили четырежды.

    13 и 15 декабря «горничные коты» уступили «Баффало» (3:4) и «Далласу» (1:4), после чего они разгромили «Рейнджерс» (5:2) и «Айлендерс» (8:3).

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    20 декабря «Предс» в овертайме потерпели поражение от «Оттавы» (4:5), а через пару дней «Нэшвилл» победил «Бостон» в добавочном периоде (4:3). В последнем матче «Смэшвилл» взял верх над «Аризоной» (3:2).

    «Питтсбург»

    В своих 36 поединках представители штата Пенсильвания завоевали 46 баллов. Сейчас этот коллектив находится на четвертом месте в общекомандном зачете Столичного дивизиона.

    В последних шести встречах подопечные Майка Салливана выиграли четыре раза. 11 декабря «Питтсбург» потерпел поражение от «Монреаля» (1:4).

    Затем «Пенс» дома в овертайме одержали верх над «Коламбусом» (1:0), после чего они в родных стенах по буллитам переиграли «Лос-Анджелес» (5:5, 1:0).

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    18 декабря «Питтсбург» разгромил «Калгари» (4:1), а несколькими днями позже «Пингвинз» разобрались с «Эдмонтоном» (5:2). В последней встрече коллектив Салливана уступил «Ванкуверу» (1:4).

    Прогноз

    Победа «Нэшвилл» оценивается в 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,65.

    Пока «Предс» демонстрируют нестабильные результаты, «Пингвинз» постараются воспользоваться слабостями оппонентов. Наш прогноз на матч — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1,53. 0

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    «Нэшвилл» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 28 декабря 2019 года. Прогноз на «Нэшвилл» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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