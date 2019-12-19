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    На «Энтерпрайз» «ноты» и «нефть» сыграют ярко

    «Сент-Луис» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 19 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Эдмонтон»
    Винс Данн
    В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 19 декабря на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Эдмонтон».
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    Хоккей. НХЛ 19 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.85
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  • 4.50
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    «Сент-Луис»

    За 35 матчей текущего сезона НХЛ клуб из штата Миссури сумел заработать 48 очков, благодаря чему он лидирует в рейтинге Центрального дивизиона.

    С 28 ноября по 3 декабря «ноты» выиграли четырежды. Подопечные Крейга Беруби победили «Тампу-Бэй» (4:3), «Даллас» (3:1), «Питтсбург» (5:2) и «Чикаго» (4:0).

    Но после данной серии «Сент-Луис» потерпел поражения в трех матчах, при этом уступала команда соперникам крупно. «Ноты» всухую проиграли «Питтсбургу» (0:3), а затем они были разгромлены «Торонто» (2:5) и «Баффало» (2:5).

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    С 13 по 17 декабря клуб из Миссури выступал удачно. «Сент-Луис» одержал верх над «Вегасом» (4:2), одолел «Чикаго» (4:3) и разобрался с «Колорадо» (5:2).

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб, находящийся в провинции Альберта, имеет на своем счету 42 очка, заработанные в 36 играх. Поэтому команда идет второй в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    Однако последние встречи «нефти» свидетельствуют об усталости коллектива Дэйва Типпета. 7 декабря «Эдмонтон» дома минимально переиграл «Лос-Анджелес» (2:1).

    А затем начались поражения. Канадцы в овертайме уступили «Баффало» (2:3), после чего три встречи они провалили в основное время.

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    «Эдмонтон» не справился с «Каролиной» (3:6), «Миннесотой» (5:6) и «Торонто» (4:1). Но в последнем поединке «нефть» одолела «Даллас» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Сент-Луиса» в грядущем поединке оценивается в 1,96, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4,40, а на успех «Эдмонтона» — за 3,20.

    В текущем сезоне канадцы забили 108 голов, пропустив при этом 110 шайб. «Ноты» поражали ворота оппонентов 107 раз. Очная встреча этих команд должна быть результативной. Наш прогноз — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1.71. 0

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    «Сент-Луис» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 19 декабря 2019 года . Прогноз на «Сент-Луис» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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