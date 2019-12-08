ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фредди ЮнгбергБлестящий «Брайтон» и ужасный «Арсенал». «Канониры» остаются в яме Игроки «Ак Барса»КХЛ. Московское «Динамо» разбило «Локомотив», «Ак Барс» обыграл «Торпедо» Юрий СеминРПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Локо» разбит в Туле, «Краснодар» примет ЦСКА
  • 21:31
    • «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча в Туле
  • 22:59
    • Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при
  • 21:42
    • «Зенит» разгромил московское «Динамо»
  • 14:57
    • «Адмирал» дома разобрался с «Витязем»
  • 14:45
    • Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером
  • 14:33
    • Трансферный бан «Челси» сокращен
  • 13:58
    • «Атлетико» близок к трансферу бразильского полузащитника
    Все новости спорта

    Будут ли в Далласе соперники действовать осторожно?

    «Даллас» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 8 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз на «Даллас» — «Айлендерс»
    Джейми Бенн
    В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 8 декабря на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Айлендерс».

    «Даллас»

    За 30 поединков регулярного первенства клуб из штата Техас сумел заработать 35 баллов. Этого достаточно для четвертой позиции в общекомандном зачете Центрального дивизиона.

    С 14 по 26 ноября «Даллас» победил в семи встречах кряду. Последним соперником в этой серии был «Вегас». «Шерифы» разобрались с «золотыми отбросами», одолев их со счетом 4:2.

    Но после этого подопечные Джими Монтгомери проиграли в четырех последующих поединках. «Старз» потерпели поражения от «Чикаго» (0:3) и «Сент-Луиса» (1:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    А в декабре «Даллас» по буллитам оказался слабее «Миннесоты» (2:2, 2:3) и был разгромлен «Виннипегом» (1:5). В последнем матче клуб из Техаса взял реванш у канадцев в овертайме (3:2).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский коллектив успел принять участие в 27 поединках сезона. В них команда заработала 35 баллов, благодаря чему она идет второй в таблице Столичного дивизиона.

    24 ноября «Айлс» потерпели поражение от «Сан-Хосе» в овертайме (1:2), прервав пятиматчевую победную серию. Но на этом неудачи клуба не закончились.

    В следующих двух встречах подопечные Барри Троца крупно уступили «Анахайму» (0:3) и «Лос-Анджелесу» (1:4). А в первые дни декабря «Айлендерс» одолел «Коламбус» (2:0) и «Детройт» (4:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Затем клуб из Нью-Йорка оказался слабее «Монреаля» (2:4), после чего в добавочном периоде команда одержала верх над «Вегасом» (3:2).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,00, а на победу «Айлендерс» — 2,70.

    В противостоянии на «Американ Эйрлайнс Центре» обоим клубам нужна победа, но сейчас эти команды испытывают проблемы в обороне. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анахайм — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тамбов — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА — «Арсенал»
  • Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулу
    • 02:22 03/12/2019     Вирджил ван Дейк
  • В режиме «гринда». «Ливерпуль» оторвался от преследователей на 11 очков
    • 14:35 01/12/2019     «Сити» отреагировал на неудачу против «Ньюкасла»
  • «Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»
    • 23:04 04/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Даллас» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Даллас» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    «Рейнджерс» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» победил «Коламбус», «Каролина» обыграла «Сан-Хосе»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря 08:580
  • 22:49
    • Евролига: «Зенит» обыграл французов, «Химки» уступили «Барселоне»
  • 22:10
    • Синицина и Кацалапов — четвертые после ритм-танца в финале Гран-при
  • 18:13
    • «Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби, «Ман Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» обыграл «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 01:530
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Сити» в манкунианском дерби?
  • 2.73
    •
  • 18:36
    • «Марафонбет» — первый в истории титульный партнер «Манчестер Сити»
  • 18:28
    • Миранчук и Крыховяк в составе на матч с «Арсеналом»
  • 18:22
    • «Зенит» и «Динамо» определили стартовые составы
    Дивок Ориги — лучший бомбардир «Ливерпуля» в матчах с «Эвертоном» Футбол Мощный «Ливерпуль» подвел «Эвертон» к крахуРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» Вчера в 22:230
  • 17:21
    • Погба не сыграет против «Манчестер Сити»
  • 17:12
    • Названы номинанты на звание тренера ноября в АПЛ
  • 11:29
    • Тен Хаг стал основным претендентом на пост главного тренера «Баварии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие