«Даллас» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 8 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 8 декабря на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Айлендерс».

«Даллас»

За 30 поединков регулярного первенства клуб из штата Техас сумел заработать 35 баллов. Этого достаточно для четвертой позиции в общекомандном зачете Центрального дивизиона.

С 14 по 26 ноября «Даллас» победил в семи встречах кряду. Последним соперником в этой серии был «Вегас». «Шерифы» разобрались с «золотыми отбросами», одолев их со счетом 4:2.

Но после этого подопечные Джими Монтгомери проиграли в четырех последующих поединках. «Старз» потерпели поражения от «Чикаго» (0:3) и «Сент-Луиса» (1:3).

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А в декабре «Даллас» по буллитам оказался слабее «Миннесоты» (2:2, 2:3) и был разгромлен «Виннипегом» (1:5). В последнем матче клуб из Техаса взял реванш у канадцев в овертайме (3:2).

«Айлендерс»

Нью-Йоркский коллектив успел принять участие в 27 поединках сезона. В них команда заработала 35 баллов, благодаря чему она идет второй в таблице Столичного дивизиона.

24 ноября «Айлс» потерпели поражение от «Сан-Хосе» в овертайме (1:2), прервав пятиматчевую победную серию. Но на этом неудачи клуба не закончились.

В следующих двух встречах подопечные Барри Троца крупно уступили «Анахайму» (0:3) и «Лос-Анджелесу» (1:4). А в первые дни декабря «Айлендерс» одолел «Коламбус» (2:0) и «Детройт» (4:1).

Затем клуб из Нью-Йорка оказался слабее «Монреаля» (2:4), после чего в добавочном периоде команда одержала верх над «Вегасом» (3:2).

Прогноз

Победа «Далласа» оценивается в 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,00, а на победу «Айлендерс» — 2,70.

В противостоянии на «Американ Эйрлайнс Центре» обоим клубам нужна победа, но сейчас эти команды испытывают проблемы в обороне. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,55. 0