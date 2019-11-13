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    «Ванкувер» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 13 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ванкувер» — «Нэшвилл»
    Маттиас Экхольм и Пекка Ринне
    В очередной игре НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Нэшвилл». Матч состоится 13 ноября на «Роджерс Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Нэшвилл».
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    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.35
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    «Ванкувер»

    Канадская команда из провинции Британская Колумбия сыграла в 18 поединках сезона. В них этот коллектив набрал 21 очко, благодаря чему клуб идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.

    Но в последних поединках «Накс» очень часто проигрывают. К примеру, после победы над «Лос-Анджелесом» (2:5) подопечные Трэвиса Грина в овертайме уступили «Анахайму» (2:1).

    А 3 ноября «Ванкувер» в гостях разобрался с «Сан-Хосе» (2:5). С тех пор канадский клуб больше не радовал фанатов удачными выступлениями.

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    Сперва «Накс» в дополнительное время оказались слабее «Сент-Луиса» (1:2), а в следующих матчах они потерпели поражения от «Чикаго» (5:2), «Виннипега» (4:1) и «Нью-Джерси» (1:2).

    «Нэшвилл»

    В 17 поединках регулярного чемпионата коллектив из штата Теннесси сумел набрать 21 балл. Такие показатели позволяют команде занять 3 строчку в Центральном дивизионе.

    С 23 по 30 октября «Предс» смогли победить «Анахайм» (6:1), «Миннесоту» (4:0), «Тампу-Бэй» в овертайме (2:3) и «Чикаго» (3:0). А прервалась эта серия матчем с «Калгари», где в добавочном периоде «Нэшвилл» уступил со счетом 5:6.

    На следующий день «горничные коты» потерпели поражение от «Рейнджерс» (1:2), но чуть позже подопечные Питера Лавиолетта разгромили «Детройт» (1:6).

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    А в ярком поединке против «Колорадо» «Предс» проиграли крупно (9:4). В последнем матче «Нэшвилл» в серии буллитов не справился с «Сан-Хосе» (1:1, 1:0).

    Прогноз

    На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 4,10, а на победу «Нэшвилла» — 2,44.

    В грядущем поединке у «горничных котов» появится хорошая возможность подняться выше в таблице Центрального дивизиона. В игре с «Ванкувером» результативный «Нэшвилл» не будет медлить. Наш прогноз на матч — «Нэшвилл» забьет в первом периоде с коэффициентом 1,60. 0

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