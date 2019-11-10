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    Огорчат ли шведы оборону Финляндии?

    Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Карьяла 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на Финляндия — Швеция
    Линус Юханссон
    В игре в рамках Кубка Карьяла Финляндия сыграет со Швецией. Матч состоится 10 ноября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на Финляндия — Швеция.

    Финляндия

    Сейчас эта команда находится на втором месте в турнирной таблице. Имея в своем активе 4 очка, Финляндия отстает от Чехии на 1 пункт.

    Первый поединок в рамках Кубка Карьяла «львы» провели против России. На «Хартвалл Арене» зрители стали свидетелями результативной встречи. Финны взяли верх над «красной машиной» (3:4).

    А во втором матче подопечные Юкки Ялонена провалились. Финляндия позволила дважды отыграться чехам, а затем команда и вовсе уступила по буллитам (2:2, 0:1).

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    В этой встрече реализация бросков «львов» составила 7,14%, а 11 ударов пришлись мимо ворот сборной Чехии.

    Швеция

    По завершении двух встреч в Кубке Карьяла шведы оказались худшей командой квартета. С одним баллом в активе сборная находится на последнем месте в таблице.

    Этот турнир Швеция начала с поражения. Во встрече на «Тегера Арене» «три короны» оказались слабее Чехии (3:1).

    А во втором поединке подопечные Юхана Гарпенлева сразились с Россией. Шведам несколько раз удалось отыграть разницу в две шайбы, благодаря чему дело дошло до буллитов.

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    В серии послематчевых бросков «три короны» уже не смогли справиться с «красной машиной», потерпев в итоге поражение (4:4, 1:2).

    Прогноз

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничью — 4,70, а на победу Швеции — 3,55.

    Несмотря на последнее место в таблице, коллектив Юхана Гарпенлева неплохо играет в атаке, а финны достаточно много пропускают. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Швеции больше 1,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Карьяла 10 ноября 2019 года. Прогноз на Финляндия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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