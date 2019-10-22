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    Сможет ли «Йокерит» оправиться после двух поражений?

    «Йокерит» — «Спартак». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 22 октября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Спартак
    Прогноз на «Йокерит» — «Спартак»
    Хоккеист «Йокерита»
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Спартак». Матч состоится 22 октября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
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    «Йокерит»

    Сейчас на счету команды из города Хельсинки имеется 17 поединков, в которых финский коллектив сумел заработать 21 очко. Это позволяет клубу занять 6 место в турнирной таблице Запада.

    После разгромного поражения от ЦСКА в родных стенах (2:5) «джокеры» провели хороший отрезок сезона из шести побед подряд. 28 сентября подопечные Лаури Марьямяки одолели «Локомотив» (4:2), а затем в овертайме они обыграли московское «Динамо» (1:2).

    Несколькими днями позже команда из Финляндии взяла верх над «Нефтехимиком» (1:2), а также в дополнительное время разобралась с «Сочи» (3:2). Следующую встречу «Йокерит» выиграл у «Динамо» Минск (3:2).

    А последний поединок победной серии завершился буллитами, где «джокеры» оказались сильнее «Салавата Юлаева» (2:2, 3:2).

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    17 октября коллектив Марьямяки в овертайме уступил «Ак Барсу» (4:3), а спустя несколько дней он потерпел поражение от «Торпедо» в дополнительное время (3:4).

    «Спартак»

    В отличие от оппонентов из Финляндии, московский клуб сыграл на 3 поединка больше. За 20 матчей в КХЛ столичная команда набрала 20 баллов, заняв 7 место в таблице Западной конференции.

    После унизительного поражения от ЦСКА (3:9) красно-белые смогли победить «Витязь» по буллитам (1:1, 0:2), а также одолеть СКА в овертайме (2:3).

    Но с 9 октября подопечные Олега Знарка вновь начали терять очки. Московская команда в гостях не справилась с «Северсталью» (3:2), затем «Спартак» в серии послематчевых бросков оказался слабее «Амура» (1:1, 0:2).

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    Несколькими днями позже столичный клуб проиграл «Сибири» (1:2), а после этого красно-белые в Питере в очередной раз взяли верх над СКА (2:3).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью — 4,20, а на победу «Спартака» — 3,15.

    На «Хартвалл Арене» «Йокерит» выиграл 4 из 5 последних поединков. Наш прогноз — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1,61. 0

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