«Витязь» — «Сочи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 12 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Сочи». Матч состоится 12 сентября на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Сочи».

«Витязь»

В четырех встречах в КХЛ клуб из Подольска победил трижды. Сейчас команда с 6 очками в активе находится на первом месте в рейтинге Западной конференции.

Свой сезон «богатыри» начали с выездного матча против «Трактора». В нем гости переиграли коллектив Скудры (2:4). А следующая встреча завершилась поражением в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (3:2).

В поединке 6 сентября подопечные Михаила Кравеца, считаясь аутсайдерами противостояния, одолели в Магнитогорске «Металлург» (0:2).

В первой домашней игре сезона «Витязь» легко справился с московским «Динамо» (4:1).

«Сочи»

За 4 матча регулярного сезона коллектив Сергея Зубова заработал 4 балла и занял 6 строчку в Западной конференции.

Сезон для «Сочи» начался очень удачно. Во дворце «Большой» хозяева обыграли «Нефтехимик» (3:2). Затем «леопарды» победили «Динамо» Минск (5:4).

Следующую домашнюю встречу команда проиграла. В результативной битве сочинцы уступили «Ак Барсу» (6:3).

Да и первый выездной матч сезона оказался для подопечных Зубова неудачным. Гости не сумели зацепиться за очки в Ярославле, «Локомотив» с минимальным преимуществом взял верх (2:1).

Прогноз

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,00, а на победу «Сочи» — 2,85.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 с коэффициентом 1,59. 0