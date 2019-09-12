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    Как сыграет «Витязь» во втором домашнем матче сезона?

    «Витязь» — «Сочи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 12 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Витязь» — «Сочи»
    «Витязь» — «Сочи»
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Сочи». Матч состоится 12 сентября на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Сочи».
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2
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    «Витязь»

    В четырех встречах в КХЛ клуб из Подольска победил трижды. Сейчас команда с 6 очками в активе находится на первом месте в рейтинге Западной конференции.

    Свой сезон «богатыри» начали с выездного матча против «Трактора». В нем гости переиграли коллектив Скудры (2:4). А следующая встреча завершилась поражением в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (3:2).

    В поединке 6 сентября подопечные Михаила Кравеца, считаясь аутсайдерами противостояния, одолели в Магнитогорске «Металлург» (0:2).

    В первой домашней игре сезона «Витязь» легко справился с московским «Динамо» (4:1).

    «Сочи»

    За 4 матча регулярного сезона коллектив Сергея Зубова заработал 4 балла и занял 6 строчку в Западной конференции.

    Сезон для «Сочи» начался очень удачно. Во дворце «Большой» хозяева обыграли «Нефтехимик» (3:2). Затем «леопарды» победили «Динамо» Минск (5:4).

    Следующую домашнюю встречу команда проиграла. В результативной битве сочинцы уступили «Ак Барсу» (6:3).

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    Да и первый выездной матч сезона оказался для подопечных Зубова неудачным. Гости не сумели зацепиться за очки в Ярославле, «Локомотив» с минимальным преимуществом взял верх (2:1).

    Прогноз

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,00, а на победу «Сочи» — 2,85.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 с коэффициентом 1,59. 0

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