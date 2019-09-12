«Спартак» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч КХЛ 12 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Динамо» Рига. Матч состоится 12 сентября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо» Рига.

«Спартак»

После пяти игр на старте сезона московский коллектив с пятью очками в активе располагается на 5 месте в Западной конференции.

Дебютную встречу в регулярке «Спартак» провел на выезде как раз против рижского «Динамо». В той встрече победили представители Латвии, забив в овертайме (2:1).

Во втором матче красно-белые обыграли в Ярославле «Локо» (2:5). Затем в противостоянии с московским «Динамо» дело вновь дошло до дополнительного времени, где коллектив Знарка уступил (3:2).

Очередное поражение случилось и в первом домашнем поединке сезона. «Спартак» оказался слабее минского «Динамо» (5:4). А 10 сентября победу над москвичами в овертайме завоевал «Авангард» (2:3).

«Динамо» Рига

Коллектив из Латвии провел на 1 матч меньше, чем их ближайший соперник. С 4 очками в активе, добытыми в 4 встречах, клуб из Риги располагается на 7 позиции в Западной конференции.

Обыграв на своей арене «Спартак» в первом туре (2:1), подопечные Гиртса Анкипанса победили «Торпедо» (3:0) во втором матче.

Затем команда отправилась в Хельсинки, где местный «Йокерит» отгрузил гостям 7 шайб, когда сами динамовцы забили лишь 2 гола (7:2).

А в следующей встрече в Нижнекамске рижский клуб и вовсе не поразил ворота «Нефтехимика» проиграв (4:0).

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 4,10, а на победу «Динамо» Рига — 3,70.

Наш прогноз на матч — победа «Спартака» в матче с коэффициентом 1,50. 0