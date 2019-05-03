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    «Бостон» сравняет счет в серии с «Коламбусом»

    «Коламбус» — «Бостон». Прогноз (к. 2.00) и ставки на четвертый матч второго раунда Кубка Стэнли 3 мая 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Коламбус» — «Бостон»
    Сергей Бобровский, «Коламбус»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 3 мая 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 02:30 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Бостон».

    «Коламбус»

    В третьем матче второго раунда «Коламбус» в родных стенах обыграл «Бостон» (2:1), и с таким же счетом ведет в серии. Теперь, в случае второй домашней победы, «Блу Джекетс» окажутся в шаге от выхода в финал Востока.

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    Героем поединка стал российский вратарь Сергей Бобровский, который отразил 36 из 37 бросков, и помог команде взять победу. По шайбе забросили ведущие нападающие Бун Дженнер и Мэтт Дюшен. Российский форвард Артемий Панарин очков не набирал.

    «Коламбус» сумел реализовать численное большинство, и чуть лучше использовал свои шансы в атаке, но главным фактором оказался вратарский — Бобровский в текущем плей-офф почти идеален.

    «Бостон»

    «Бостон» проиграл первый матч на выезде, и теперь вынужден отыгрываться, чтобы не попасть в тяжелую ситуацию. Но в целом, в случае победы в четвертой игре, «Брюинз» снова вернут инициативу в свои руки, ведь пятый матч будет сыгран на их льду.

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    Единственную шайбу «Бостона» в матче забросил один из ведущих нападающих Джейк Дебраск, которому ассистировали Давид Крэйчи и Карсон Кульман. Вратарь Туукка Раск сыграл в целом неплохо, отразив 32 из 34 бросков, но хуже, чем Бобровский.

    «Бостон», в отличие от соперника, не реализовал свои попытки в большинстве, и сумел размочить счет уже после того, как пропустил две шайбы. Хотя команда затем полностью доминировала в третьем периоде, отыграться «Брюинз» не успели.

    Прогноз

    Несмотря на поражение в третьем матче, «Бостон» не выглядел слабее «Коламбуса». Это битва равных команд, к тому же у «Брюинз» всегда был выдающийся характер, так что можно прогнозировать победу «Бостона» в четвертом матче с коэффициентом 2,00. 0

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    «Коламбус» — «Бостон». Прогноз (к. 2.00) и ставки на четвертый матч второго раунда Кубка Стэнли 3 мая 2019 года. Прогноз на «Коламбус» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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