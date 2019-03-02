«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 марта 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 марта 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Вашингтон».

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» дома проиграли «Калгари» (1:3) — это третье поражение команды в последних четырех матчах. В итоге представителей Нью-Йорка, лидирующих в Столичном дивизионе, уже догнал «Вашингтон».

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Не самый лучший матч провел вратарь Робин Ленер, пропустив трижды с 27 бросков, а единственную шайбу забросил топ-форвард Джош Бейли. Среди других лидеров — защитники Райан Пулок, Ник Ледди, Джонни Бойчак и Скоттт Мэйфилд, нападающие Андерс Ли, Мэттью Барзал, Брок Нельсон и Джордан Эберле.

«Айлендерс» обладают самой надежной обороной в НХЛ, пропуская в среднем лишь 2,32 шайбы за матч. Но атака не входит даже в топ-20, спецбригады тоже слабые.

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» дома разбил «Оттаву» (7:2), выиграв во второй раз подряд, и в четвертом из последних пяти поединков. «Кэпиталз» догнали по очкам лидера Столичного дивизиона «Айлендерс», но сыграли на два матча больше.

Все лидеры «Кэпиталз» провели результативный матч — российский форвард Евгений Кузнецов оформил гол+пас, у Александра Овечкина и Дмитрия Орлова по две передачи. Также гол+пас на счету нападающих Тома Уилсона, Бретта Конноли, Ларса Эллера, дубль оформил Ти Джей Оши, две передачи отдал Никлас Бэкстрем, шайбу забросил защитник Джон Карлсон.

«Вашингтон» играет от атаки, забрасывая в среднем 3,39 шайб за матч и реализуя 22,2% большинства — по этим показателям команда входит в топ-10, но по игре в обороне она в десятке худших в лиге.

Прогноз

Команды сыграли друг с другом два матча, обменявшись выездными победами — 4:1 «Вашингтон» и 2:0 «Айлендерс». С учетом последних результатов «Островитян», рискнем с прогнозом на победу «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 1,99. 0