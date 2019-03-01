«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург».

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Металлург» (4:1), сравняв счет в серии (1:1). Уфимцы выполнили задачу-минимум, так что могут подходить к домашним матчам в хорошем настроении, и даже с правом на ошибку.

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Результат во втором поединке сделали лидеры — Тиму Хартикайнен набрал 3 (1+2) очка, по шайбе забросили Линус Умарк и Йонас Кемппайнен. Таким образом ударная тройка подтвердила свою незаменимость для «Салавата Юлаева». Также отметим шайбу Максима Майорова и две передачи Дмитрия Кугрышева, а вратарь Юха Метсола отразил 24 из 25 бросков.

«Салават Юлаев» снова хорошо сыграл в обороне, но в этот раз еще и более результативно выглядел в атаке, так что результат матча выглядит закономерным. Уфимцы снова забросили одну из шайб в большинстве, но и сами пропустили в меньшинстве.

«Металлург»

«Металлург» не сумел развить преимущество после первого матча серии, так что в Уфе магнитогорцам придется поднатужиться — нужно брать хотя бы одну победу, иначе подопечные Йозефа Яндача рискуют вылететь уже в первом раунде.

Единственную шайбу во втором матче с «Салаватом Юлаевым» забросил Михал Булирж в большинстве, но лишь в середине третьего периода и при счете 0:4. Не лучший поединок получился у Василия Кошечкина, которого после третьей попущенной шайбы заменил Артем Загидуллин.

«Металлург» слабо сыграл в обороне, а лидеры атаки, включая Сергея Мозякина, Мэтта Эллисона и Денниса Расмуссена сыграли ниже своих возможностей. Плюс слабая игра вратаря — получаем закономерный результат.

Прогноз

Несмотря на победу во втором матче, «Салават Юлаев» не выглядит фаворитом серии. Единственное преимущество уфимцев в более стабильном вратаре. Так что рискнем с прогнозом на победу «Металлурга» в третьем матче серии с коэффициентом 2,78. 0